【西甲】加盟皇馬僅兩個月　盧卡祖域為何突傳可外借？

西甲班霸皇家馬德里今夏豪花3億歐元增兵，力求一洗上季頹風，最昂貴一人是1億歐元身價的夏薩特，其次便是自法蘭克福來投的21歲塞爾維亞前鋒盧卡祖域。 他以6000萬歐元來投，自然令人期待他的表現，他祖家塞爾維亞兩大報章卻不約而同突然傳出此子可供外借的消息，震驚全球。

即使重金禮聘5大猛將加盟，皇馬季前熱身賽的表現令人失望，尤其是7月底與同市宿敵馬體會的友賽被大炒7：3。盧卡祖域在多場友賽中顆粒無收，即使部分原因是受到傷患困擾受到影響，整體而言他的表現未能讓主帥施丹感到滿意，於是有傳他不排除在今季將他外借。

盧卡祖域家鄉兩份主要報章對此大造文章，直指這位鋒將加盟皇馬僅兩個月即將被外借。

盧卡祖域剛剛來投，突然傳出可能被外借的驚人消息。（Getty Images）

盧卡祖域在法蘭克福表現出色。（Getty Images）

《馬卡報》：機會極微

不過身為皇馬「喉舌」的《馬卡報》已大派定心丸，指出「雖然有這些報道，但他被外借的機會極低」，並聲稱，「以外借的方式離隊，並未在有關球員的計劃之內，因為他來皇馬的目的，是要努力爭取正選席位，並相信能在之後的賽事開始取得入球。」

盧卡祖域上季為法蘭克福上陣48次攻入27球，入球能力備受認同，加上肩負高身價新兵的重任，按銀河艦隊過往作風，相信不會作出如此驚人舉動。

有傳言指施丹才是即將離開皇馬的人。（Getty Images）

施丹才是走的一個？

空穴來風，未必無因。皇馬有此「離譜」傳言，多少與球隊過去數月以來的亂局有關。主帥施丹自上季尾歸隊後，對陣中球星加里夫巴利態度強硬，又多次宣稱對方會在短時間內離隊，可是因為巴利人工、身價太高，找到新東家不易，難得中超球隊江蘇蘇寧願意開出超高薪，卻因轉會費談不攏最後階段告吹，至今仍出走不成。

施丹堅持希望從曼聯簽入法國同鄉保羅普巴，可是巴利賣不走，今夏已花3億歐元增兵的球會應難以出價收購。心儀的普巴買不到，礙眼的巴利又留下來，因此亦有傳言指出，預備離開皇馬的人，不是巴利，也不是盧卡祖域，而是施丹本人。

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