【歐洲超級盃】0轉會費門將　阿祖安全靠耐心等待成紅軍新英雄

一個32歲球員，被所屬球會坐了一年冷板後棄用，前路茫茫。 這個時候，有消息指利物浦有意羅致，先訣條件是紅軍必須成功賣走米洛列特。同一時間，多支英超、英冠球隊開出聘約。一個沒有保證的機會，與一堆已到手的Offer，換轉是你，會點揀？ 阿祖安寧冒失業風險，按奈住內心的不安去等待。最後他不止等到了，還意想不到成為紅軍新英雄。

歐聯與歐霸冠軍一較高下的歐洲超級盃，各大球會重視程度其實不高。歐聯冠軍利物浦憑互射十二碼擊敗歐霸冠軍車路士奪冠，焦點落在今夏新加盟紅軍的門將阿祖安（Adrián San Miguel del Castillo）身上。

正選門將艾利臣比加在英超開鑼戰對諾域治期間拉傷小腿肌肉，剛加盟的阿祖安臨危受命，最終撲出藍軍第五名劊子手譚美阿巴謙的射門，戴罪立功成為贏波功臣。

西班牙兩大體育報章《馬卡報》及《阿斯報》均以阿祖安的捧盃照片頭版報道他為紅軍捧盃，前者更形容他是「利物浦新英雄」。

西班牙兩大體育報章《馬卡報》及《阿斯報》均以阿祖安的捧盃照片頭版。

阿祖安對歐洲超級盃吻完又吻，愛不惜手。（Getty Images）

一個關於等待的故事

成為英雄背後，除了巧合遇上必然正選艾利臣受傷，也是因為他願意耐心等待。

阿祖安的職業生涯不算順遂，在西班牙西維爾出生的他，11歲加盟當地兩大球會之一貝迪斯少年隊。正選門將位置只有一個，競選激烈，20歲才由C隊升上B隊，他在B隊足足捱了5年，終於在2012/13球季升上一隊，那年他已經25歲。

阿祖安25歲才升上貝迪斯一隊，並搶去正選位置。（Getty Images）

即使上到一隊，也只是後備。不料正選門將艾斯賓路沙在2012年9月底對馬拉加一戰被逐離場，臨危受命的阿祖安搶去對方正選位置，32場西甲聯賽上陣11次保持不失球。他的表現博得當時的韋斯咸主帥艾拿戴斯賞識，邀請他加盟。

13/14球季免費加盟韋斯咸後，下半季開始搶得正選，他的表現不錯，更不時作出令球迷難忘的「神救」。可是過了兩年半的好日子後，16/17球季又逐漸失去正選，上季法比安斯基來投，他全季未在英超聯賽上陣，季尾被球會放走。

阿祖安登陸英超即有好表現。（Getty Images）

+ 14 + 13 + 12

0轉會費門將

有指聞說利物浦對他有興趣之後，便對其他球會邀約毫不動心，靜待紅軍8月4日成功出售後備門將米洛列特，8月5日阿祖安隨即加盟利物浦，職業生涯第二次轉會，一樣是免費加盟。須知道英超轉會窗8月8日便關上，阿祖安由5月底，一直耐心等待至8月，承受或許要失業的風險，只為當上紅軍的後備門將。

職業生涯中從未贏過任何錦標，一個甘願成為後備的門將，連自己也沒有想過，在新球會首次正選上陣，已成功為球隊奪得歐洲超級盃。這個獎盃或許對所有人意義不大，卻是對一個默默努力多年的足球員，一個最佳的嘉許和肯定。

頒獎禮期間，當獎盃送到阿祖安面前，他深情的接過獎盃，然後對這隻職業生涯首個獎盃吻完又吻，像是不捨得把它交給下一個隊友，有點搞笑也令人很感動。