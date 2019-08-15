【西甲】皇馬亂局施丹如何收拾？　專家：是時候重新考慮兩大星將

西甲聯賽本周六（17日）開鑼，今個夏天皇馬不經不覺已花去3億歐元增兵，即使扣除賣走多位年輕球員的1億，淨開支仍逾2億歐元。 問題是，花去如此多資金之後，在多場熱身賽中整體實力似乎未見改善，更嚴重的是主帥施丹屬意的保羅普巴仍未買得到，不在他計劃之中的加里夫巴利和占士洛迪古斯仍在陣中。 今個轉會窗似乎令充滿個性的施丹深陷泥沼，《阿斯報》著名體育記者朗些路（Tomas Roncero）為他提供一個解決方法：重新將巴利和洛迪古斯納入新球季藍圖。

拒絕讓步的施丹

朗些路批評，施丹在今個夏天要求球會以買入普巴為最主要目標，無視轉會市場的複雜多變，在轉會窗未開始之前已令皇馬難以滿足這要求，「曼聯根本完全不想去傾普巴轉會的事，他們一開始已出價1.8億歐元，而且拒絕降低銀碼，如此一來，計劃失敗，球會轉攻Plan B：基斯甸艾歷臣和雲迪碧克，兩人顯然都是球會有能力收購的。」

可是施丹施展他的權威，拒絕兩個可供選擇的Plan B人選，向會長佩雷斯發出：「如果普巴不來，我寧願繼續用我所擁有的球員」的訊息。看到法國主帥鮮有在今夏熱身賽中派雲尼斯奧斯、盧卡祖域、洛迪高、久保健英等上場，佩雷斯顯然也感到不是味兒。

盧卡祖域6000萬歐元加盟皇馬，因主帥施丹冷待傳出被外借流言。（Getty Images）

著名西班牙體育記者建議施丹應重新考慮重用巴利和洛迪古斯。（Getty Images）

應重新考慮重用巴利和洛迪古斯

皇馬這個亂局，由施丹一手造成，將自C朗拿度離隊後隊中頭號球星加里夫巴利雪藏，多次自信宣稱對方「將在24小時內離隊」，當球會與中超球會江蘇蘇寧在轉會費上談不攏需要擱置出售巴利的計劃，便將自己困入兩難局面。巴利沒有球會接收，曼聯顯然不會放走普巴，熱身賽3：7大敗馬體會過後，施丹如何可以重整旗鼓？

皇馬以3億歐元新兵買入5個貴價球員，除夏薩特是必然正選外，他寧用賓施馬不用盧卡祖域，寧用馬些路不用費蘭特文迪，寧用華拉尼不用米列圖，洛迪高受傷預料先放預備組，即是說其餘四人只用作填充後備席。

現在距離西甲轉會窗關上只餘19天，皇馬陣容顯得薄弱，朗些路在《阿斯報》撰文建議，「施丹應該重新考慮巴利和洛迪古斯。」

施丹今夏在普巴轉會問題上相當固執。（Getty Images）

華丹奴也曾試過……

朗些路認為，巴利在對羅馬的熱身賽上陣半小時，可被詮釋為施丹「跪低」、不得不承認對方將會留隊的訊號。至於占士洛迪古斯則得到會長佩雷斯的支持，如屬實相信留隊不是問題。

他指出，1994/95球季當時主帥華丹奴亦曾聲言，球隊再沒有森莫蘭奴和艾馬維斯卡（Jose Amavisca）的位置。不過兩人最終留下來，並成為當季協助球隊贏得西甲冠軍的「工程師」，他警告說：「Zizou（施丹花名），要注意了」。

皇馬今夏3億歐元購5大新兵（按圖放大）