【足球熱話】阿仙奴兩大星將聯賽缺陣　背後原因錯綜複雜

阿仙奴在聯賽首戰因多員主力受傷或缺態，陣容已不完整，因為當球隊以「安全理由」宣布兩大主力奧斯爾和哥拉辛拿斯將避戰時，無不令人嘩然。 槍手最終幾經辛苦才憑奧巴美揚在比賽尾段的入球1：0小勝紐卡素，卻不禁令人產生到底兩人為什麼會缺陣的疑問？一切疑團，今天似乎出現比較具體的說法：黑社會。

7月25日兵工廠兩名球星奧斯爾及哥拉辛拿斯，在北倫敦駕車時遇上電單車劫匪。網上流傳一段短片，哥拉辛拿斯勇武地反抗兩名戴頭盔並持刀的劫匪，與他們在車旁邊追逐，影片中看見哥拉辛拿斯欲上前向劫匪揮拳。

二人及後隨即駕車離去，並駛往一間相熟的土耳其餐廳報警求助。阿仙奴確認事件，當時指出兩人未有受傷，將不會影響他們的季前訓練。

一宗看似尋常的街頭劫案，在兩人沒有受傷之下，其後意想不到令他們不止未能操練，也不能在聯賽中上陣。不少球迷質疑原因何在，如果因為害怕，事情也過了兩個星期了吧。

哥拉辛拿斯（左）與奧斯爾遇上電單車劫匪後在聯賽首戰缺陣，背後或牽涉黑社會威嚇。（Getty Images）

網上流傳哥拉辛拿斯勇武抗匪短片

Mesut Ozil's car was attacked by machete weilding thugs so Sead Kolasinac decided to sort shit out...💪🏻💥 pic.twitter.com/kmV3MTgYte — BenchWarmers (@BeWarmers) July 25, 2019

兩人缺陣與否峰迴路轉

兩人周日（11日）歸隊報到和復操時，阿仙奴對他們即將獲准上陣感樂觀。然而英國《每日郵報》體育版其後宣稱得到獨家消息，指出原來奧斯爾和哥拉辛拿斯當日遇劫事件，背後牽涉黑幫人士作出相關威脅，令事件超出阿仙奴會方可控制範圍，並可能將被迫缺席更多比賽。

危機似乎在周三（14日）隨兩人再次歸隊報到開始解除，然而哥拉辛拿斯沒有自己駕車，由隊友梅斯達菲接送，奧斯爾亦只做乘客，出入由司機接送，兩人住所外的保安亦明顯加強，由保安員和受訓犬隻駐守。

對於兩人能否在未來周末阿仙奴對般尼的聯賽中上陣，暫時仍然未有消息。搶劫事件後奧斯爾為自身安全，聘用保鑣24小時貼身保護，而上星期警方在奧斯爾的寓所外拘捕兩名男子，可見襲擊似乎是針對這位土耳其裔德國籍球星而來。

奧斯爾原本是球壇天之驕子，可是近年因與土耳其總統埃爾多安漸行漸近，令德國傳媒對他口誅筆伐，他曾發文譴責德國國家隊對他的不尊重和歧視，並依然故我展示與埃爾多安的友好關係和合照。今次遇襲和受到黑道中人威嚇，未知跟他與埃爾多安的關係是否有所關連。

英超頭5輪賽程（按圖放大）