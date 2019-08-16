【東京奧運】歐鎧淳達A標感言：努力是為報答一直支持我的人

「我是否應該一早就退役？」那天在韓國光州，歐鎧淳跟我說這話。 同事說2008年她還是個帶點腼腆的16歲女孩，轉眼跨越一個年代，27歲的她已成為香港首個四戰奧運泳手。 放棄？繼續？再氣餒？ 「原來好的事真的要排除萬難才會擁有」，歐鎧淳選擇繼續。走過一切質疑、自我否定，她以奧運A標證明，自己仍是個有能力的運動員。

在韓國光州世錦賽，歐鎧淳100背表現很一般，賽後她沒精打采亦不想說話。其後我們聊天，她卻突然冒出一句「我是否應該一早就退役？」

「如退役了，哪來去年亞運的接力銀牌？」大概，我說了這句話。

歐鎧淳生涯首次以1.00.22秒A標時間直入東京奧運。（公關提供）

歐鎧淳100背達A標 成香港首個四戰奧運泳手

的確如去屆奧運後歐鎧淳選擇淡出，今天就沒有生涯首次以1.00.22秒A標時間直入東京奧運的機會；在此時此刻的香港亦未能擁有這份正面力。

「是1秒2？還是正秒2？我看不清楚，然後立即找黃筠陶，她卻不停說『係呀係呀！』，那刻我彷彿連達標時間是什麼也記不起。」

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隊友黃筠陶、鄭莉梅及陳健樂亦紛紛為歐鎧淳致賀。（陳健樂提供）

由2008年北京奧運後，歐鎧淳一直嘗試衝擊A標，惟其後倫敦及里奧亦失諸交臂......長達8年的長征，今天她終於做到了。「我想，我需要幾日時間來沉澱」，A標、香港紀錄、東京奧運、四朝元老，這份喜悅是值得慢慢消化。

歐鎧淳100米背泳決賽游出1分00.22秒，順利取下銅牌。

2008、2012、2016、2020，這些年份看來簡單，惟對於歐鎧淳，是代表「甜酸苦辣高低起伏」的最佳證明。16歲游出名堂，順風順水，2016年以香港持旗手身份出席里約奧運開幕禮的一幕更令人氣推至頂點，但其後拍廣告、電影、電視劇卻遭網民質疑游泳初心逝去，歐鎧淳於2017至19年聽過的責罵是前所未有。

「這一刻我做到了（A標），喜悅大過一切，我證明了自己還是有能力；我的存在並不是為了回應質疑，我的努力是為報答一直支持我的人。」

女神？港女？發明星夢？

歐鎧淳是一個運動員，就是這麼簡單。

歐鎧淳游泳圖輯