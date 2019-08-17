【甲子園】王牌投手戰至抽筋　對手自發送藥：我人生遇過最強投手

棒球賽戰至延長局，對手主將不適，應該坐享其成？還是施予援手，堂堂正正決勝負？甲子園球兒，選了後者。 日本令和年代首回全國高校棒球大賽（甲子園）出現感動一幕。兩支強手石川縣星稜高校（星稜）與和歌山縣智辯學園高校（智辯和歌山）昨（16日）戰至延長戰，星稜的王牌投手奧川恭伸在炎熱天氣下抽筋，疑有中暑癥狀。智辯和歌山的主將得悉後，主動送上藥丸，希望對手繼續比賽。

兩軍均是甲子園傳統勁旅，在今回「夏甲」（甲子園賽事分為「春甲」和「夏甲」）16強碰頭。星稜有廣受注目的投手奧川恭伸從先發上陣，對抗智辯和歌山的強力打線，結果完成9局後打成1：1，進入延長戰。奧川於11局後右小腳抽筋，須接受治療。

甲子園賽事每到完結，雙方球員都要各站一列，向對手致意。（網上圖片）

此時，智辯和歌山的主將黑川史陽把紓緩中暑癥狀的藥丸，交給星稜球員，希望幫助奧川。黑川和奧川均為日本棒球青年隊成員，早已相識。奧川治療後繼續上陣，一直沒有失分。13局開始Tie-break制，從「無死，一、二壘」開始，奧川亦守住，星稜更在14局擊出三分炮，以4：1淘汰智辯和歌山，躋身8強。

落敗的智辯和歌山球員，亦忍不住落淚。（網上圖片）

星稜高校驚險打入八強，奧川恭伸激動落淚。（網上圖片）

奧川在14局投出165球，三振23人，僅被安打3次，再次表現高校「Big4」本色。他賽後不禁流淚，受訪時道出黑川的勉勵說話，「彼此都是全力爭取全國冠軍的學校，給我拿下日本一」。黑川在這一仗表現欠佳，面對奧川的高質投球下6個打席皆無安打，大讚奧川是「我人生中遇上最好的投手」。

奧川被譽為現時高校棒球「Big 4」，但只有他亮相今回夏甲。（網上圖片）

甲子園是高校球兒的夢想，「夏甲」的出場隊伍，先要在所屬都道府縣「地方大會」取得冠軍，才有資格出場，當中充滿漫畫般的感動故事，不少球兒更是「Now or never」，高校之後改為就學就職，棒球變成消閒運動。他們的揮棒青春，背後不乏有血有淚的感人故事。

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