【足球】C朗拍網購廣告演騎呢舞步　英媒：畫面可令人情緒不安

英超、德甲及西甲已戰火熊熊，意甲則要下周末才展開新球季，祖雲達斯球星C朗拿度卻率先在亞洲「亮相」──說的是他的全新廣告。 C朗常在許多國際知名品牌廣告擔任模特兒，今次獲亞洲網購平台重金禮聘拍廣告，效果驚人。

C朗今次為來自新加坡的網購平台「蝦皮購物」拍攝「品牌形象廣告」，未料葡萄牙巨星自身形象卻在廣告中全毀。廣告前半段為C朗施展招牌罰球及慶祝動作，尚算正常；但末段的舞步卻散發一種少有在C朗身上見到的喜感，配以改篇自名曲《Baby Shark》的廣告歌，的確令人相當尷尬。

C朗在網購廣告中大跳奇怪舞步，相當投入。（影片截圖）

C朗廣告逐格睇：

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英國傳媒紛紛指出，這是「史上最差足球廣告」，其中足球新聞網站90min更嘲諷道：「你將會看到的畫面可令人情緒不安……若你希望保有對C朗拿度的尊重，請勿觀看」。儘管廣告劣評不少，但已經成功製造話題，單在印尼版蝦皮購物Youtube Channel，短短兩天已有接近200萬次收看。

C朗過往廣告及電視節目：

+ 7 + 6 + 5

儘管C朗在廣告中通常保持形象，以散發健康的型男氣息為主，但其實他過往亦曾演出效果較有趣的廣告或出任代言，包括成為臉部肌肉鍛鍊器代言人、在日本電視節目中示範腹肌鍛鍊法、在音樂節目「揈毛巾」等，都成為一時熱話。

C朗最新廣告影片：