【足球轉會】山齊士願減薪投國米　離開曼聯與盧卡古再做隊友

阿歷斯山齊士在曼聯的1年半生涯只能用「災難」來形容，加盟以來一直受傷患困擾踢不出最佳水準，全隊最高人工更令他成為球隊內外的眾矢之的。 在領隊蘇斯克查並不重視他的情況下，屢次傳出「山神」會在今夏離隊的消息。繼早前傳出的羅馬後，今次輪到另一意甲豪門國際米蘭。

自願為加盟國米減薪

山齊士與曼聯雙方似乎已無法再包容對方，他離隊的最大障礙，與皇馬星將加里夫巴利一樣，是高昂的薪酬。他的底薪連出場費高達周薪50萬英鎊，市場上沒有多少支豪門付得起他的人工，即使付得起的也不一定對他有興趣。

他早前已拒絕羅馬的聘約，最新消息指出，「山神」已跟國米傾妥個人合約條款，他為加盟這支意甲豪門，自願減薪。然而這宗轉會交易，尚未能夠落實，理由同樣是價錢問題。

阿歷斯山齊士終可離開曼聯？（Getty Images）

沒有盧卡古、沒有山齊士，曼聯上周在聯賽首戰也能夠4：0擊敗車路士，攻力不成問題。（Getty Images）

國米曼聯未傾掂數

國米提出先以500萬歐元借用12個月，由他們支付山齊士人工。如果滿意的話，借用第二年後會再付出1800萬歐元。

曼聯方面希望一次過收2500萬歐元，而且沒有調低費用的意欲。這個價錢與國米開出的2300萬歐元分期付款兩年借用費，差距只有200萬歐元，相差不遠，問題只是國米是否願意有關付款方式。今夏國米已付出8000萬歐元從曼聯收購盧卡古，如果成事的話，山神將在意大利與盧卡古再做隊友。

山齊士或與盧卡古在國米再做隊友。（Getty Images）

人工終於低過盧卡古？

據了解，山齊士的經理人已跟國米代表傾妥人工，薪酬水平將會「略低於盧卡古」。

山齊士的人工冠絕曼聯，盛傳惹來普巴、迪基亞和盧卡古等隊中高薪一族不滿。有趣的是，盧卡古在曼聯周薪連獎金高達35萬英鎊，他轉投國米的漸進式人工，今年底薪只有600萬歐元（周薪11.5萬歐元）、下季700萬歐元（周薪13.5萬歐元）、2021/22球季850萬歐元（周薪16.3萬歐元），即使連同100至150萬歐元獎金，也只及曼聯人工不到一半，如果山齊士的人工真的較盧卡古低，即是說他的減薪幅度將會更大。

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