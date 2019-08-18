【西甲】施丹「撤回」趕走巴利決定　正選上陣獲點名大讚

皇馬西甲第一戰對切爾達，加里夫巴里令人意外出現在正選陣容之中。 賽後施丹證實該名威爾斯球星今季將會留隊，還點名稱讚他的表現。這招變臉令人意想不到。

施丹：巴利將會留隊

施丹銳意踢走加里夫巴利的鬧劇，來到聯賽開鑼一刻總算暫時告一段落。今夏一億歐元由車路士加盟的球星夏薩特，日前操練中左大腿受傷，預料需要休戰數星期。今夏多次表示「加里夫巴利會在24小時內離隊」的主帥施丹終於「跪低」，將巴利列入正選名單之中。

即使中場大將莫迪歷下半場紅牌被逐，銀河艦隊仍順利以3：1擊敗切爾達，上半場12分鐘賓斯馬先開紀錄一球，正是來自巴利的助攻。賽後施丹承認：「他將會留隊。」

加里夫巴利獲派正選上陣，施丹賽後讚揚他的表現。（路透社）

施丹賽後承認巴利將會留隊。（Getty Images）

施丹親述回心轉意原因

是什麼原因，令一度堅持巴利「非走不可」的施丹改變主意？

他本人的說法是：「你必須專注應付新球季，沒有其他。我們擁有的每一個球員協助我們建立正面思維。」施丹更強調，將巴利列為正選是一早已作決定，「我們不幸有夏薩特的受傷，但這點與巴利出任正選的決定無關。」又揚言，「加里夫（巴利）、占士（洛迪古斯）……在這裏的每一個人，也要為爭取正選而戰。」

皇馬即使下半場大部分時間10人應戰，仍以3：1戰勝切爾達。（路透社）

今場比賽皇馬早段領先一球，至莫迪歷紅牌離場後，球隊10人應戰之下仍能再入兩球，施丹讚揚球隊表現出色，點名讚揚陣中幾位球員，「巴利和雲尼斯奧斯防守工作做得很好，之後盧卡斯（華斯基斯）和艾斯高也一樣。」

「我們感到滿足和快樂。不是太多球隊來這裏作客能獲勝。」他認為，一切建基於團隊精神，「季前熱身賽後我很高興，賽果的確令事情變得複雜，但工作方面的成效不俗，最重要一點是競爭。」

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