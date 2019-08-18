【足球轉會】古天奴外借加盟拜仁慕尼黑　利物浦仍有錢落袋

拜仁慕尼黑早前已承認正與巴塞隆拿商討借用菲臘比古天奴，周日（18日）下午這名巴西中場抵達拜仁慕尼黑基地，進行體測及簽約，消息指古天奴的前東家利物浦，將從這宗轉會獲利。 不過在拜仁官宣前，德國運動品牌adidas已在instagram上率先「洩密」。

《天空體育》18日報道，菲臘比古天奴已抵達拜仁慕尼黑訓練基地，從新聞片段中可見古天奴抵達時笑得燦爛，並在拜仁職員陪同下進入球會內進行體測。

相信拜仁將於日內正式宣布由巴塞借用古天奴。早前，拜仁體育總監沙歷咸美錫已透露與古天奴達成協議，將借用這名27歲中場1年，季尾亦有優先權簽入此子。

古天奴前往拜仁體測

Coutinho has arrived in Germany ahead of his move to Bayern Munich on loan... 👀 pic.twitter.com/Df24LbSDTS — Football Daily (@footballdaily) August 18, 2019

In a now deleted video, according to Adidas it seems Philippe Coutinho will wear the number 10 at Bayern Munich. pic.twitter.com/kvC45J2su6 — Swype Sports ™ (@SwypeSports) August 18, 2019

不過，在拜仁慕尼黑正式官宣前，其球衣贊助商德國adidas意外在instagram放出一條影片，顯示古天奴將穿上占士洛迪古斯離隊後，一直懸空的10號球衣，儘管adidas不久後即刪除影片，但無數網民已將之「backup（留底）」。

古天奴加盟夢想中的巴塞，可惜一直未能踢出最佳水準，最終失望離隊。（Getty Images）

另外，早前有傳巴塞將古天奴外借到拜仁的交易中，利物浦可獲得1,800萬鎊借用費，不過《利物浦回聲報》指這數字並不準確，巴塞已就古天奴向利物浦支付1.55億歐元，目前只欠紅軍500萬歐元。

該報認為紅軍將古天奴放售至巴塞是近年的「最佳交易」：「利物浦獲得了球會史上最大筆的轉會收入，高普亦利用這筆資金，成功增強了球隊陣容。」

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