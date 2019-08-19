【足球轉會】古天奴穿上拜仁十號球衣　外借一年約滿可買斷

在巴塞隆拿鬱鬱不得志的巴西球星古天奴，順利通過拜仁慕尼黑體測，外借這支德甲班霸一年。 自落機一刻開始，由乘車、體測到簽約，他全程笑容可掬，希望在新的國度能有個新開始。

古天奴周日（18日）飛抵慕尼黑，到拜仁進行體測，拜仁在周一（19日）正式宣布他加盟的消息。巴塞公布拜仁付出850萬歐元借用古天奴一天，2020年6月借用期滿後，可選擇以1.2億歐元收購他。

拜仁將全數支付古天奴的人工，他的年薪相信為除稅後1100至1300萬歐元。

古天奴外借拜仁一年。（拜仁官網）

古天奴希望能在拜仁有個新的開始。（拜仁官網）

古天奴說，「對我而言，這次轉會意味到一個新的國家、加盟歐洲其中一家最佳球會，一次新挑戰。」

由利物浦捧在手心呵護備至的頭號球星，到天價加盟巴塞後備受千夫所指，27歲的他過去18月來受盡人情冷暖，「我非常期待這個新挑戰。我跟拜仁一樣有很大野心，堅信自己可以與新隊友一起，實現偉大目標。」

古天奴重現笑容（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

再次披上10號球衣

一如之前adidas「不小心」在Instagram偷步放料，古天奴今季將穿上10號球衣。拜仁的10號球衣因借將占士洛迪古斯回到皇馬被空置出來。

無論在華斯高、加盟國際米蘭、到外借愛斯賓奴，他穿過30、29、23和7號，直到加盟利物浦才首次穿上10號。他在紅軍5年半一直穿上這件代表隊中王牌球員的戰衣，他在紅軍表現逐年進步，最後得到巴塞青睞。2018年1月他終於夢想成真加盟「地上最強」，可惜一直未能踢出他的最佳水準，至今夏被外借。巴塞10號球衣為球王美斯所有，古天奴加盟首季穿14號，上季改穿7號，今季在拜仁穿回10號，不知他可否重返高峰？

【足球轉會】古天奴外借加盟拜仁慕尼黑 利物浦仍有錢落袋

古天奴可以在拜仁再次起飛嗎？（拜仁官網）