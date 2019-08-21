【F1】威廉士另類內訌　新星羅素遭古碧沙車迷欺凌

威廉士今季表現不順，一對車手長期於後排掙扎，新星羅素（George Russell）隊內競爭中，排位表現完勝古碧沙（Robert Kubica），但分數卻落後該名波蘭車手。不止如此，這名英格蘭車手更要面對古碧沙車迷的辱罵。

羅素先後在GP3及F2奪得車手冠軍，但在F1首個賽季，卻要在後排掙扎。這名21歲車手在排位賽上一直領先古碧沙，至今12站只得一次於波蘭隊友身後起步。不過分數上，古碧沙在德國站混戰奪得1分，羅素該站以第11完成比賽，與F1首分擦身而過。

威廉士新星羅素，慘遭隊友古碧沙車迷欺凌。（Getty Images）

羅素的威廉士戰車。（Getty Images）

波蘭車迷口誅筆伐令羅素傷心

古碧沙8年後重返一級方程式，但表現不順，不少古碧沙車迷都認為威廉士未有提供公平競爭的工具，他們選擇在社交平台攻擊羅素。

羅素在多個平台有逾40萬名追隨者，直言難對辱罵視而不見。「看到有50%的留言來自波蘭車迷，而且都是一些侮辱，我感到有點傷感。」羅素說。

古碧沙部分車迷，惡意攻擊他的威廉士隊友羅素。（Getty Images）

「我只關心威廉士、平治對我的評價，」羅素續說：「但也想得到外界的尊重。我未曾被非波蘭的車迷辱罵過。」

羅素可以做的只有繼續進步：「有人問我如果可以，上半季的比賽可以重來，我會怎麼改變。我不會改變任何事，因為這些經驗讓我進步，車手的我也好，作為一個成年人的我也好。」

古碧沙的威廉士戰車。（Getty Images）