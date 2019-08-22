【足球】朗尼「勇武」如昔　職業生涯第8次被罰紅牌趕出場

談起朗尼，你想起他肥？射術精湛？還是，勇武？ 老馬有火，非同小可。正效力美職聯華盛頓聯隊的朗尼，雖已宣布來年1月回歸英格蘭，但比賽繼續「不遺餘力」。今晨美職聯賽事，他防守角球時「一時興起」，向對手球員頸部「打㬹」。 打茅波或許避得過人眼，但難逃「閉路電視」監察。球證看過VAR以紅牌驅逐朗尼，不足五個月內第二次被逐。

去年6月加盟華盛頓聯隊後，朗尼成為球隊隊長，不改拼命性格，但有時過勇。

美職聯今晨（22日）華盛頓聯隊主場對紐約紅牛，朗尼於上半場21分鐘防守角球時，眼見敵將基斯甸卡沙利斯（Cristian Casseres Jr.）衝前，突然上前搶位。一瞬之後，卡沙利斯卻倒地不起，朗尼見隊友接到來球後，緩緩散出禁區。

朗尼不再年輕，被罰離場後沉着冷靜，離開球場。反正球證主意已決，再講道理也無謂。（路透社）

球證隨即「收到call」，吹停賽事後觀看VAR後，指朗尼向動手打㬹，示意他手肘高舉至下顎的高度，打向對手，逐出示紅牌直接驅逐朗尼離場。朗尼收到「利市」後看來心知理虧，理論幾句便離開，未有激動。卡沙利斯「暈得一陣陣」，接受治理時一度對軍醫反應遲緩。

朗尼被逐時，華盛頓聯隊正落後一球，紐約紅牛於上半場完場前亦有一人被逐。華盛頓聯隊在下半場一度扳平，惟最後負1：2。

球證觀看VAR後出示紅牌，朗尼只上前理論幾句，沒有過激反應。（影片截圖）

卡沙利斯被「打㬹」後，面對軍醫的提問，不能即時反應。（影片截圖）

案發時朗尼衝前，前臂打中卡沙利斯的右頸，令他即時倒地。（影片截圖）

朗尼「小時很勇武」，作為攻擊球員，卻經常被逐。據其官方網頁尚未計算今晨戰績，生涯已7次領紅被逐。去年8月轉戰美職聯華盛頓聯隊，去季下半季可算「乾淨」，只得1面黃牌，今季開始不久，對洛杉磯FC一仗因對手「上五吋下五吋」危險鏟截，球證在VAR協助「轉黃為紅」，直接趕朗尼出場。