【英超Fantasy】曼聯9球員開群組私鬥　隊長楊格陣中一個隊友都無

香港不少球迷也有參與的英超聯賽官方經理人遊戲英超Fantasy內，有私人聯賽（Private Leagues）功能，讓朋友、同事自組聯賽鬥一番，曼聯9位球員被發現開設「The MUFC Tiki-Taka Fantasy」聯賽互鬥，隊長艾殊利楊格陣中，竟然連一位隊友也沒有。

參與「The MUFC Tiki-Taka Fantasy」的曼聯球員，包括隊長艾殊利楊格、史摩寧、菲爾鍾斯、勞基梳爾、哈利馬古尼、丹尼爾占士、兩名後備門將李爾格蘭和卡斯度彭利拿，楊格用上姓名開頭字首AY，其餘7人全部用上真名，只有一人神秘地以「Tiki Taka Legend」為名，相信是巴西中場安達斯彭利拿。

史摩寧以138分暫時在曼聯的英超Fantasy私人聯賽中高佔榜首。（Getty Images）

9位曼聯球員參與的英超Fantasy「The MUFC Tiki-Taka Fantasy」聯賽排名。（網上圖片）

經過首兩輪比賽，史摩寧以138分高佔榜首，鍾斯與梳爾分別以126分和122分緊隨其後。

從這個聯賽中，有不少有趣發現：9人之中只有丹尼爾占士有派自己正選上陣；楊格在11名正選加4名後備球員中，沒有任何一人是曼聯球員；不少球員陣中均有馬迪爾和拉舒福特這對前線隊友，但只有占士和卡斯度彭利拿兩人陣中沒有同市宿敵曼城的球員，梳爾和安達斯彭利拿陣中則沒有死對頭利物浦球員。

到底史摩寧有什麼秘技大幅拋離一眾隊友？一齊查看各人陣容內的玄機。

9名曼聯球員英超Fantasy陣容點評（按圖放大）

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