【英超．球員誌】「新列馬倫」沉睡十年　普基在諾域治終有出頭天

今季英超開咧，最令人驚喜的是一個頗為陌生的名字：迪姆普基（Teemu Pukki）。 靈活聰明的走位，配合勤力跑動和精堪射術，開鑼戰對利物浦後已覺非池中物，上周對紐卡素連中三元，更成為英超史上主場處子戰大演帽子戲法第一人。 在歐洲各地聯賽飄泊10年，他終於找到適合發展的土壤。

作為上季英冠聯賽冠軍諾域治主力兼英冠神射手，當然會留意到迪姆普基的存在。在英冠射入29球兼10個助攻，實力毋庸置疑。問題是，一直以來英超與英冠聯賽之間，被認定實力有重大鴻溝。上季在英冠外借維拉的譚美阿巴謙，也有25球進帳，今季回到車路士被寄予厚望，暫時的表現卻只有失望。

也許已經錯失過太多次，已屆29歲的普基狠狠把握住所餘無幾的機會。

諾域治在開鑼戰作客上季高分奪亞、防守最強的利物浦，難度之高可想而知。1：4大敗的戰果，似是理所當然，事實上普基幾乎以一人之力，多次作出竄擾，令紅軍防線屢現危機，普基所入一球，入楔時機和射術一流。主場出戰同級對手紐卡素，他包辦諾域治三個入球，先開紀錄一球是高難度的卸身第一時間窩利抽射，很難不去想，如此優秀的射手，何以到現在才被發現？

迪姆普基在諾域治對紐卡素一戰連中三元，成為英超史上主場處子戰大演帽子戲法第一人。（Getty Images）

迪姆普基首次代表KTP在聯賽上陣時只有16歲，打破當時芬蘭頂級聯賽最年輕上陣紀錄。（網上圖片）

是誰偷走他的10年

芬蘭出產過最著名球星，只有列馬倫和希比亞，再數下去已是積亞基連倫、科素之流。普基在祖家年少已成名，12歲加盟位於出生地科特加（Kotka）球隊KTP。他的少年隊教練甘梅路斯（Jari-Pekka Gummerus）形容，「他擅長找尋空位，知道什麼時候應該衝前，什麼時候留守不動」。

甘梅路斯讚揚：「他的走位，他的入球數量均非常突出，你會想：『好吧，這孩子不是在同一層次。』」

首次代表KTP在聯賽上陣時，他只有16歲，打破當時芬蘭頂級聯賽最年輕上陣紀錄。兩年後被西維爾看中，當時被指要擊敗車路士和祖雲達斯，才搶得「新列馬倫」，可惜「搶得到，也未必好」，在西班牙兩年幾乎只為預備組上陣。

迪姆普基在西維爾一隊上陣機會寥寥可數。（網上圖片）

西維爾太熱了

回想起當日在西班牙的經歷，他說：「那時我只是個少年，轉變很大。我要離鄉別井，而且西維爾相比之下熱得多。」溫差有多大？位處南歐的西班牙，氣溫遠高於北歐的芬蘭，西維爾平均氣溫攝氏28度，科特加只有4.7度，真的相差很遠。

他的噩夢不止於此，「那兒非常炎熱，加盟頭幾個星期，我住的單位沒有冷氣……」離開西班牙前，普基已是青年軍主力，在預備組表現出色，並曾在一隊上陣，但見上位之路遙遙，他選擇回到芬蘭，效力班霸赫爾辛基。

迪姆普基出道時被視為「新列馬倫」，可是一直未能將潛力發揮出來。（網上圖片）

停滯不前的「新列馬倫」

回到祖家他開始發揮出實力，2011球季17場聯賽入11球助攻8次。成名作是2011年8月在歐霸外圍賽對史浩克04兩戰攻入3球，不足以帶領球隊晉級，這支德甲球隊一星期後為他開出一紙3年合約。

「能跟魯爾穿上同一球衣有如發夢一樣」，他很開心可以跟西班牙傳奇射手做隊友，說自己在對方身上獲益良多，然而再次離開家鄉的球員生涯並不順利，兩季在德甲36次上陣只入8球。

23歲了，事業停滯不前，他以為給自己找一條容易的出路：些路迪。

「能跟魯爾穿上同一球衣有如發夢一樣」，可惜迪姆普基的德甲生涯也不順利。（Getty Images）

體力化的蘇超與普基踢法格格不入，失敗收場。（視覺中國）

回北歐重生

相對西甲、德甲，他滿以為在水平相對較低的蘇超，立即可以發光發亮，誰知錯得離譜：「當我初到埗時，以為一切會較容易，可是蘇格蘭足球一點也不易。」他花去一些時間才能適應，「比賽更快也更體力化，你不能用太多時間控球」。

壓力太大也是令他踢不出水準的另一因素。他加盟時，所有人以為他立即可以射入大量入球，在些路迪26次上陣只入7球，令人大失所望，一季後便離隊，回到北歐效力丹麥班霸邦比。

在邦比4年時間，他逐漸重拾信心，聯賽入球進入雙位數，「在丹麥的那些年改變了我的踢法，尤其是最後那兩年，我射進很多入球，經過一些艱難日子之後，我重拾自信」。

迪姆普基在邦比重拾射手觸覺。（視覺中國）

迪姆普基的髮型轉變

+ 4 + 3 + 2

痛下苦功

他的改變，並非一蹴而就，「邦比的教練改變我對足球的看法，以及我的工作態度」。普基坦言，「昔日我或許有點懶惰，沒有做我應該做的防守工作。當我做好防守工作，時常能夠為我的進攻一面發揮得更好，對我來說那是重大的轉變」。

無論是今季英超首兩輪事，還是去季的英冠比賽，均可不時看到他狂奔70碼回防的畫面，他的反壓（counter press）工夫出色，不時為他帶來進攻和射門機會，一切源於快將30歲的他，仍願意繼續學習，作出改變。

因未能與邦比傾妥合約，上季免費加盟諾域治的時候，金絲雀球迷對這個沒有耀眼戰績射手的來投並不雀躍。很快他們知道自己「走寶」，普基入球源源不絕，令他成為頭號英雄，每當他有入球，觀眾席上便會慶祝「普基派對」（Pukki Party），無論球隊贏或輸，只要他有入球便樂此不疲。

普基由一頭濃密金髮的害羞北歐少年，到現在已是頭髮稀疏的平頭裝新中年，經歷10個年頭，總算捱到出頭天，他的低調、謙遜和害羞性格依然未變。

看到普基今天的樣子，總是難以想像昔日這個俊帥的金髮少年是他。（視覺中國）

本周賽事諾域治主場迎戰車路士，迪姆普基能否在藍戰士身上取得入球？

英超第三輪直播賽程（按圖放大）