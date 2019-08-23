【足毽】香港混雙組合奪銀牌　較上屆世界賽更進一步

香港隊勁揪！ 香港足毽隊遠赴法國參加第10屆世界足毽錦標賽，傳來喜訊。柯鈞鎬、盧慧鳴組成混雙組合，較兩年前更進一步，殺入決賽，結果奪得銀牌。

男將柯鈞鎬與女將盧慧鳴在兩年前於香港舉行的第9屆世錦賽，奪得銅牌。二人今回搭檔再戰世界賽，小組賽3戰連勝東道主法國、澳門及去屆銀牌得主越南。香港首名出線，亦令兩大熱門越南與中國在四強相遇。

混雙組合為港隊首次奪得足毽世界賽銀牌。（香港足毽總會有限公司FB）

柯鈞鎬（右）在決賽力戰強隊越南。（香港足毽總會有限公司FB）

來到準決賽，香港遇上去屆銅牌戰的手下敗將匈牙利，再過一關殺入決賽。越南則在準決賽擊敗中國，與香港再遇。香港過去對戰越南，常處劣勢，但今回不落下風。第一局早段比數咬緊，最後僅負17：21。柯鈞鎬、盧慧鳴在第二局奮戰，可惜僅負兩分，再負19：21，局數負0：2。雖然功虧一簣，但香港足毽隊過去只曾奪銅，這面銀牌已創下歷來最佳成績。而中國隊在季軍戰擊敗匈牙利獲銅牌。

柯鈞鎬（左）與盧慧鳴（右）在分組賽表現出色。（香港足毽總會有限公司FB）

柯鈞鎬（左）與盧慧鳴（右）奪得去屆世界賽的銅牌，今回更進一步。（香港足毽總會有限公司FB）

香港混雙組合創歷史奪銀（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

柯鈞鎬在本屆賽事已奪男單銅牌，連同昨日賽事收穫1銀1銅。