【西甲】美斯仲未出得　無阿蘇無迪比利巴塞開季危機

今季力求在西甲聯賽三連冠的巴塞隆拿，上周在阿根廷球王美斯缺陣下，首戰作客0：1不敵畢爾包。 球隊原先預計他在本周日（25日）對貝迪斯一戰可復出上陣，然而他的康復進展不似預期，名字不在18人大軍名單之中。

美斯月初因小腿受傷，錯過球隊在美國的熱身賽之行和西甲聯賽首戰，本周初開始全面復操，原先預料本周可正選上陣。可是至周五他在操練期間患處再次感到不適，周六只能獨自操練。

巴塞主帥華維迪強調，他不願讓美斯承受任何冒險，靜待阿根廷星將的情況有改善。他表示，美斯在之前兩天已跟大隊一起操練，可是由於周六未能跟操，因此周日對貝迪爾一仗不會上陣。

美斯小腿傷患進展不理想，周日對貝迪斯將續倦勤。（Getty Images）

巴塞公布對貝迪斯一戰18人大軍名單，當中沒有美斯、蘇亞雷斯和迪比利三人名字。（Twitter@巴塞隆拿）

巴塞前線危機

巴塞今仗除美斯外，上場對畢爾包期間傷出的射手蘇亞雷斯，以及法國鋒將奧士文尼迪比利同樣不能上陣。

蘇亞雷斯跟美斯一樣拉傷小腿肌肉，預料最快也要9月國際賽期後才可復出。迪比利首周踢足90分鐘，歸隊復操時才被發現後大腿筋有傷，最少要休戰5個星期。

今晚對貝迪斯一戰，能上陣的一隊前鋒只餘今季新加盟的基沙文一人。預料華維迪會將中場拉芬拿艾簡達拿、沙治羅拔圖或卡利斯艾蘭拿「移上一格」夥拍基沙文攻堅，上場76分後備上陣的21歲B隊成員卡利斯佩雷斯（Carles Pérez）也是另一選擇。

基沙文是巴塞周日對貝迪斯一戰唯一可上陣正選前鋒。（Getty Images）

青黃不接？

美斯接近康復階段，相信巴塞暫時問題不大，然而無論是他還是蘇亞雷斯均已屆32歲，受傷頻密程度顯然高於全盛期，22歲的迪比利潛力優厚，卻不時受到傷患困擾影響表現。

今季收購的基沙文本身已28歲，即使仍身處黃金時期，找尋前線接班人相信將會是「地上最強」一大難題。

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