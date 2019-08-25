【足球轉會】杜曹明言暫不派尼馬落場　PSG看中一億英鎊替代品

巴西球星尼馬的轉會鬧劇足足持續一整個夏天，仍未有任何進展，巴黎聖日耳門（PSG）主帥杜曹聲言，他的前途一日未解決，一日也不會再派他上陣。 球隊已為他離隊作兩手準備，希望將戴巴拿帶到巴黎。至周日（25日）市場再傳另一震撼彈，指出PSG看中水晶宮前鋒韋費特沙夏。

27歲的尼馬今夏在美洲國家盃前的熱身賽中受傷，在盛傳他將轉投皇馬或回到巴塞之下，未在PSG任何熱身賽中上陣。PSG教練杜曹確認，直到尼馬的前途問題完全解決之前，即使此子已完全康復，也不會派他上陣。

PSG周日（25日）在法甲首仗主場面對圖盧茲，杜曹周六在賽前記者會上稱，「尼馬目前狀態已較為理想，他跟隊友度過一個美好的一星期，努力訓練，態度良好。」惟他坦言，「球會的立場明確：他的情況一日未明朗，也不可以落場。假如他的情況在明天（周日）變得明朗，才可以上陣。」

PSG主帥杜曹表示尼馬已康復，但球會在他前途明朗前，不會派他上陣。（Getty Images）

PSG盛傳看中沙夏，預備以1億英鎊收購。（Getty Images）

沙夏取代尼馬？

巴塞、皇馬兩大西甲班霸均想搶得尼馬，除了忙於跟PSG討價還價，還要跟時間競賽，趕及在9月2日當地轉會窗關閉前達成協議。巴塞的先借後買（1.5億歐元）建議，已遭PSG拒絕，大巴黎企硬至少2億歐元標價。

英國《鏡報》消息指，PSG準備以1億英鎊，收購水晶宮前鋒韋費特沙夏，以取代尼馬，會方已準備在這星期派出代表團前往倫敦，與水晶宮商議沙夏轉會事宜。

尼馬已傷癒，並跟隊友一起操練整個星期。（Getty Images）

26歲的沙夏，去年才跟水晶宮簽署一紙周薪高達13萬英鎊的5年新約，球隊明知此子搶手，為他開出1億英鎊的天價轉會費企圖嚇怕對手。

阿仙奴和愛華頓均希望羅致這位科特迪瓦球星，阿仙奴的4000萬英鎊出價被斷然拒絕，之後愛華頓曾多次提價，最高出價至7000萬英鎊現金另加球員交易，水晶宮仍不為所動。為離開塞爾赫斯特公園，沙夏不惜提出轉會要求，期望能令球會盡早落實交易，可是直到英超轉會窗關閉，球會仍未能跟愛華頓傾妥轉會，令他相當憤怒。

據悉PSG如失去尼馬，他們希望收購祖雲達斯的阿根廷球星保羅戴巴拿，斑馬兵團則會求購熱刺中場基斯甸艾歷臣。可是PSG對戴巴拿的興趣，對他們預備簽入沙夏並無衝突。

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