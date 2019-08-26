【羽毛球‧世錦賽】朱文佳王鎮炎男雙二連霸　陳浩源首獲男單銀牌

與世界羽毛球錦標賽同步在瑞士巴素爾進行的世界殘疾人羽毛球錦標賽，昨日正式閉幕，香港隊獲得極佳成績，朱文佳、王鎮炎及陳浩源3名港將，合共獲得1金2銀。其中朱文佳及王鎮炎更連續兩年成為世界冠軍。

在總教練劉南銘率領下，陳浩源、朱文佳及王鎮炎分別參加各級別單打及雙打項目，其中朱文佳及王鎮炎繼去年在韓國蔚山世錦賽，合力奪得SS6級男雙金牌，一舉登上世界冠軍寶座後，今年捲土重來。

王鎮炎及朱文佳合力奪得男雙世界冠軍。（圖片來源：香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會）

朱文佳及王鎮炎再次踏上頒獎台最高一級。（圖片來源：香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會）

決賽力挫印度對手 連續兩年稱霸男雙



「朱王配」在小組賽先後擊敗美國及加拿大組合，以兩戰全勝姿態強勢打入淘汰賽，8強輪空之後打入4強，直落兩回合21：6、21：5橫掃Vitor Gonçalves Tavares/Miles Krajewski，到決賽面對印度組合Nagar Krishna/Raja Magotra打得緊湊，首回合順利以21：15先下一城，次回合遭對手以21：17扳平，但在決勝局仍以21：18鎖定勝局，連續兩年成為SS6級男雙世界冠軍。

王鎮炎（左一）同時獲得SS2級男單銀牌，可謂大豐收。（圖片來源：香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會）

金牌戰將王鎮炎在單打亦有好表現，他出戰SS6級男單賽事，8強階段曾遇上好拍檔朱文佳，以23：21、21：14將他淘汰，4強再擊敗在男雙4強碰頭的巴西球手Vitor Gonçalves Tavares，決賽對世界排名第一的英格蘭球手Jack Shephard則兩回合17：21、10：21不敵，仍獲得一面珍貴的銀牌。



陳浩源再負宿敵 仍創生涯最佳



出戰WH2級男單的亞運銀牌得主陳浩源，從小組賽、16強再走到4強都一局不失，直至在決賽再遇上宿敵、世界排名第一的韓國球手Kim Jung Jun。

陳浩源（背對鏡頭者）出戰WH2男單，獲得銀牌。（圖片來源：香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會）

陳浩源為香港掙得一面WH2男單銀牌。（圖片來源：陳浩源instagram）

Kim Jung Jun曾有自出道以來男單不敗的壯舉，直至去年11月的澳洲國際賽才吞下生涯第一一次敗仗，讓他首嘗敗績的正是陳浩源，不過兩人去年在西班牙賽、泰國賽及亞運金牌戰交手，Kim Jung Jun都笑到最後。陳浩源與強敵周旋到最後，終以18：21、21：13、18：21告負，獲得銀牌，這位港將賽後在instagram放上與獎牌的合照，稱抱歉未能帶來好消息：「遺憾因爲3分同世界冠軍擦身而過，希望下次會更好。」其實陳浩源的銀牌，已是他在世錦賽的最佳成績。