【足球熱話】「渣男」朗尼夜蒲攬兩女又斷正　歌蓮再次脫下婚戒　

歌蓮在12歲那年遇上朗尼。兩人16歲開始拍拖，22歲結婚，與他育有4個兒子，他的好，他的壞，一切她當然心裏有數。 可是習慣不等如麻木。朗尼由16歲出道以來，嫖妓、出軌醜聞每隔數年便自動更新一次，今次他在加拿大與隊友夜蒲，再次被狗仔隊拍得大堆「攬女」照，歌蓮立即飛到美國大興問罪之師，並要求他立即回英國。

朗尼的出軌「往績」豐富，16歲那年他憑射破阿仙奴門將施文十指關的金球一戰成名，隨即被小報盯上，爆出他光顧「祖母級」妓女的事跡。歌蓮說兩人當時的戀情未到「認真」階段，很快已原諒他。

到2010年兩名女伴遊Jennifer Thompson和Helen Wood突兀地分別公開向她道歉，說2009年當歌蓮懷有長子Kai時，曾跟朗尼上床，這位私生活劣行斑斑的英格蘭球星，已被公眾認定是冶遊慣匪。

每次他出事，英國小報總是像長篇連續劇一樣追蹤報道兩人感情變化：對準兩人家門，歌蓮是否獨自外出，有沒有脫下婚戒，派出狗仔隊全面跟蹤行程，纏繞數天、數星期甚至數個月不等，到最後總是歌蓮原諒朗尼，大團圓結局。

喜愛夜蒲的朗尼又一次出事，歌蓮會再次原諒他嗎？（Getty Images）

朗尼曾多次出軌，歌蓮放不下的其實不是他，而是美好家庭。（Getty Images）

去年才爆出婚姻危機

朗尼的醜聞並未因此停下來。2017年當歌蓮懷有第四個孩子時，朗尼因醉酒駕駛被捕。當時車上有一位名叫Laura Simpson的29歲女子。兩人在酒吧認識，Laura聲稱朗尼主動提出開車送她回家，然後兩人曾經享受「一個吻和一個擁抱」（a kiss and a hug）。

由此至終他都保持沉默，只在庭上承認醉駕。去年歌蓮接受訪問時承認，這件事令兩人一度冷戰，「我以為婚姻已走到盡頭。」最終她還是選擇一切以家庭為重，「我希望嘗試繼續婚姻，一起生活。」歌蓮強調，「我不是說一切很好，已可忘記，但現在已是可能中最好。」

一年之後，33歲的朗尼隨華盛頓聯隊隊友在加拿大夜蒲，期間被狗仔隊拍下與一名女子勾肩搭背，狀甚親熱。到凌晨5時30分，他與另一女子一起走到酒店電梯大堂離去。

朗尼原定明年一月離開華盛頓聯隊，回英國效力打比郡。不知他會否因今次事件提早回國。（路透社）

歌蓮脫下婚戒

事件在上個星期發生，到周五歌蓮到柴郡屋企附近購物時，再被發現脫下婚戒。朗尼到夜店玩樂前被指已知會太太，可是他沒有說出詳情。英國《太陽報》引述消息人士指出，歌蓮對朗尼再次犯下愚蠢失誤氣炸了肺，「她明知韋恩（朗尼名字）一到夜店，一眾女子一定會圍着他團團轉，因此請求他不要再惹麻煩。」

朗尼早前已跟英冠球隊打比郡簽約，明年1月將離開美國回到英倫。然而據《每日郵報》報道，歌蓮要求朗尼付錢與華盛頓聯隊解約，立即回到英國。

朗尼再次犯下「天下男人都會犯的錯」，歌蓮仍會原諒他嗎？

歌蓮對朗尼不離不棄戀情（按圖放大）