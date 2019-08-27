【運動公社】紐卡素班主管理混亂欠野心　球迷焦土攬炒求光復球會

在熱刺身上爆冷奪取三分，紐卡素領隊布魯士（Steve Bruce）總算舒一口氣，但是真正勒着喜鵲頭上的一根繩尚未解開。 班主艾殊利（Mike Ashley）仍不肯回應民意訴求賣盤，而東北宿敵新特蘭正傳聞賣盤（買家是美國的MSD Partners LP）。紐迷看在眼裏，恐怕不是味兒。布魯士往後稍有差池，民怨之火遲早會燒至艾殊利身上。 文：高俊賢＠運動公社

自前領隊賓尼迪斯（Rafa Benitez）約滿離隊，紐卡素球迷已發起多次抗爭行動，包括球迷組織The Magpie Group號召杯葛進入主場打氣和棄購季票等。開季之時，紐卡素尚有11000張季票未能售出。而兩天後主場對李斯特城的聯賽盃賽事，聖占士公園關閉大部分看台，仍有20000多張門票賣不出去。因此，今仗有可能是繼2010年1月對普利茅夫（Plymouth Argyle）的足總盃第三圈賽事（只有15805人入場），聖占士公園入場人數最少的比賽。除非布魯士一連刷出個五連勝，否則主場氣氛冷淡，紐卡素無力回天。

紐卡素班主艾殊利（左）遲遲不肯賣盤，令擁躉相當懊惱。（Getty Images）

如果說，紐卡素今夏難得闊綽，大家何必對球隊前景悲觀？紐迷心水清，並沒有被那些假象蒙蔽。球隊破球隊紀錄收購祖連頓，加上辛特麥斯明已花費6200萬歐元，但不過是針對朗當，艾約斯佩雷斯等離隊的空缺，修修補補。根本不是開水喉「派糖」增兵。更何況，紐卡素累積了兩個夏天沒有突破性收購，所以今夏的投資只是為之前轉會窗的不作為「補飛」而已。

祖連頓取代離隊的朗當，擔任箭頭，在英超第三仗開齋。（Getty Images）

至於接替賓尼迪斯的布魯士，執教水平多年來毫無寸進。能靠防守反擊戰勝熱刺，只是碰巧辛特麥斯明（開賽不久已傷出）、祖連頓和艾馬朗三大攻擊球員同時在陣而已。進攻沒板斧，布魯士的防守佈置也只是一路往後退，甚至有時候要犧牲三人的跑動來參與協防，長此下去必定把他們耗掉。他們仨的狀態能不能撐到十一月，仍然是不堪設想。

高質文宣（Getty Images）

紐卡素球迷反艾殊利文宣集：（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

在賓帥苦心經營之下，紐卡素以有限資源留在英超，但中下游分子進步，令喜鵲的生存空間越來越有限。看看白禮頓，他們亦不甘於只為留班原地踏步，不惜換上新帥樸達（Graham Potter）和擴充軍容，打法多變令人耳目一新。升班馬像諾域治、錫菲聯，即使牌面有限，但在比賽場面和戰術上都較以往有所進步。降班不要緊，球會只要有清晰的管理思路和凝聚球迷支持，仍可撥亂反正。這幾年來紐卡素的管理之亂不在話下，能在下坡路上遇見賓尼迪斯是一種幸運，但這種運氣不可能有第二次了。

賓尼迪斯帶領紐卡素升班又護級，今季卻換上領軍能力平平的布魯士。（Getty Images）

紐迷寧可投入「焦土」路線，犧牲球隊的英超席位，都要把艾殊利趕出聖占士。因為縱容艾殊利，拒絕抗爭的代價只會一天比一天沉重。過去的紐迷很純樸，哪怕是班主沒有管治意志，都可以苟且下去。如今他們明白，越沉重的壓逼越教人覺醒，但到了覺醒之日恐怕太遲。

紐卡素球迷的滋味，香港人何曾沒有嘗過？