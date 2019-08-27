【港超聯】佳聯元朗主場拜神全軍亮相　周末首戰未考慮加強保安

「721」元朗白衣人無差別襲擊事件，不單令元朗區成為香港焦點，作為該地區球隊的佳聯元朗亦引來關注。 2018/19港超聯今周五（30日）就開幕，元朗足球隊今日（27日）上午在主場元朗大球場舉行拜神儀式，會長王威信未有露面，領隊吳國雄及隊長法比奧，則分別回應近日備受球迷關注的問題。

佳聯元朗今日正式全軍亮相，讓部份獲邀媒體採訪，除早前已公布、以主教練陳文俊為首的教練團外，外援名單亦有變動，除台援王睿、巴西中場基斯留隊外，尚有祖連奴回歸，同時簽入兩名巴西前鋒卡真奴、米基爾及辛坦拿，頂替離隊的基爾頓及慕沙。會長王威信早前在「721事件」中受傷，今日亦因覆診未克出席拜神儀式，其胞弟王德信則以元朗足球會主席身份現身，並在儀式上談及球隊今季目標：「希望在聯賽打入前5名，亦再衝擊盃賽冠軍。」

佳聯元朗在元朗大球場進行拜神儀式，以陳文俊（前排左三）為首的教練團亦參與其中。（高詩琦攝）

王威信據稱因覆診未有出席元朗足球隊拜神儀式，胞弟王德信（圖）以主席身份出席。（高詩琦攝）

領隊吳國雄：以表現贏取球迷信任



元朗近日回復平靜，不過「721事件」仍難磨滅，領隊吳國雄直言，人人都有自己的想法，不能左右，「希望球隊及球員以表現贏取球迷信任，慢慢以表現重新吸引球迷，改變他們的概念，最重要的是我們會做好球隊本身的工作，去吸引或許失去了的球迷。」



元朗過往一向以主場聲勢見稱，主場人數一向在港超名列前茅，又會否擔心留失球迷？吳國雄坦言聯賽尚未開始，無法估計，會集中做好本身。元朗周末主場對東方龍獅的球季第一戰當日，港島亦有大型反修例遊行，吳國雄稱該場比賽安排不會與過往有任何不同：「我們只是本地足球隊，不是代表什麼，也很歡迎大家入場。」

元朗足球隊進行拜神儀式，一眾管理層齊齊切燒豬。（高詩琦攝）

元朗隊長法比奧與一眾巴西外援合照：米基爾、辛坦拿、法比奧、基斯、祖連奴、卡真奴。（高詩琦攝）

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法比奧：足球跟政治應分開 希望一切盡快停止



居港多年的元朗隊長法比奧則坦言，對近月的事件感到痛心，「這段時間對香港而言十分關鍵，我由2004年開始在香港生活，從未見過這樣的場面，也為此痛心⋯⋯說起這話題難免激動，很多人在這波抗議活動中受影響，出現了很多暴力場面，我覺得這些事不應在香港發生，香港從來都是一個和平的地方，現在我們沒什麼可以做的，只能為香港祈禱了，希望一切盡快停止。」



法比奧稱，深信「足球跟政治應該分開」，「相信球迷會明白，且仍會入場支持，足球可以改變很多事，也可以改變之前一些事留下的壞印象，我們可以向香港人展示元朗仍是個好地方。」