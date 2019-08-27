【德甲】多蒙特神童莫高高越級踢U19聯賽　開季4戰轟9球超晒班

多蒙特的14歲神童莫高高（Youssoufa Moukoko）今季由U17再跳級上U19青年軍，表現依舊搶鏡。在周日的比賽，越級挑戰的莫高高在8分鐘內帽子戲法，助多蒙特以6：2大勝對手，開季4戰入9球。

莫高高是近年最矚目的小將，屢次在多蒙特青年軍跳級，但提升年齡組別並沒有影響過他的表現。儘管他只是14歲，但今季獲提升上多蒙特U19，首戰對Wuppertal FC技驚四座，一場轟入6球，助多蒙特以9：2大勝對手。

雖然莫高高之後沉寂了兩場比賽，多蒙特U19兩連敗，但在過去周日對Arminia Bielefeld的比賽中，這名在喀麥隆出生的射手於25分鐘為球隊開紀錄，到28分鐘射成2：0，再到32分鐘將比數擴大至3：0。他在8分鐘內上演帽子戲法，最終助多蒙特以6：2大炒對手。

莫高高上季踢U17已經是技驚四座。（Getty Iamges/資料圖片）

在今季U19比賽中，莫高高4戰攻入9球。莫高高自從聖保利加盟後，屢成青年軍中的風雲人物，上季以13歲之齡為多蒙特U17上陣，在28場比賽入50球，被傳媒稱為「新伊度奧」，獲得巴黎聖日耳門及巴塞隆拿等的青睞，傳聞多蒙特已經向他開出一份新約至2022年。此外，Nike今年初已經為莫高高送上一份價值1000萬歐元的贊助合約。

多蒙特青年軍主管列瑾認為，提升莫高高到U19的決定是正確的，他說：「莫高高已經到了可以踢U19的水平，根據他的表現，這是合適的時機讓他到這個年齡組別的比賽。他射入很多球，渴望取得成功，努力地訓練，而且總是臉帶笑容，這是我們對他的看法。」

莫高高加盟多蒙特後，多次在青年軍跳級，如今以14歲之齡踢U19。（Getty Iamges/資料圖片）

如此誇張地跳級還能有好表現，外界難免質疑其真實年齡。莫高高的父親在兩年前就曾經回應質疑，他說：「就在兒子（莫高高）出世後，我馬上到雅溫得（喀麥隆首都）的德國大使館登記。我的孩子不可能『報細數』，因為他的媽媽也只有28歲。」

莫高高上季個人精華片段：