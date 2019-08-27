【港超聯】陳肇麒望政府回應港人訴求　尊重球迷自發行動

近月香港因修訂《逃犯條例》引發示威及衝突，部份球迷憂慮局勢將影響新一季港超聯入場人數，而作客富力同樣引申至北上安全問題。 三名港超聯本地球員陳肇麒、顏樂楓及謝德謙均表達對北上作客的顧慮。

有多年征戰香港頂級聯賽經驗的香港飛馬前鋒陳肇麒，就近日事件表態，他認為香港的民生最為重要，港府應認真回應港人訴求。

這位前港足射手同時希望富力能以小西灣運動場作主場，避免長途跋涉及過關遭截查等情況發生。他強調足總應主動承擔責任，「過關時若公安要為難球員，根本不需要理由。不過球員要尊重自己的工作，只能跟隨球隊作賽。這些事情應該由足總去擔心，若他們接受富力為主場，便有責任保障旗下球員北上時的安全。」

港超聯舉行新球季發布會，部份本地球員均表達對北上作客富力憂慮。（袁志浩攝）

陳肇麒認為足總如常開季的決定正確，笑言因為「球員也需要搵食」。（袁志浩攝）

尊重球迷行動 「市民有選擇的權利」

對於有關問題或影響球迷北上意欲，陳肇麒相信相關人數有限，固此影響不大；而就球迷聯署杯葛所有富力比賽一事，他指身為球員，渴望獲得球迷支持，惟市民仍有選擇其行為的權利，他會接受及尊重。

理文中場顏樂楓曾表達反送中立場，他透露現時將不會以個人身份進出內地。（袁志浩攝）

顏樂楓：足總應順從民意

至於曾在社交媒體上公開支持反修例運動的理文中場顏樂楓，在11月初的第六周港超聯賽事，或有機會需作客廣州。他同樣對北上提出憂慮，惟直至現時為止，球會及足總均未有向球員提及相關情況及安排，自己將避免以個人身份進出中國。就近日球迷向足總發公開信，要求拒絕境外作賽，顏樂楓認為足總應順從民意，「既然球迷間已有自發的聲音出現，應可作實際參考例子，公平地解決事件。」他指作為球員，最終將尊重球會決定。

港隊門將謝德謙所效力的冠忠南區，則於明年3月才需到訪燕子崗，不過「阿謙」仍對情況顯得擔心，並「求神拜佛」希望事件能盡快解決。他說：「網上資料所見，即使攜帶『乾淨』的手機亦會遭審查，但這也沒有辦法，想看就給他看，最重要是放我走。」「阿謙」指若大部份球隊都關心北上問題，足總應重新考慮將富力主場設在香港的訴求。