【西甲】馬體會砍掉重練再升呢　施蒙尼麾下恐怖重生力

馬德里體育會彷似是世界級前鋒搖籃，自家青訓產品費蘭度托利斯轉投利物浦，立即有阿古路頂上，到阿古路加盟曼城，買入法卡奧一樣能無縫連接，之後法卡奧加盟摩納哥，還有迪亞高哥斯達。 今個夏天，離隊的不止是首席射手基沙文，還有隊長高甸、右閘桑法蘭托里斯、左閘菲臘比路爾斯、守將盧卡斯靴南迪斯、中場洛迪卡斯簡迪等三線主力。一支頂級球隊短時間失去半隊正選，當全世界擔心馬體會將陷入危機，他們買入的一批新球員已極速融入球隊，實力甚至較昔日更強大。

放走11個球員，再買9個回來，陣容大變之下需要一段適應期也很正常，然而馬體會的表現太大沒有走樣跡象，季前熱身賽6戰全勝，7：3大炒皇馬一戰更贏盡口碑。西甲開鑼，首兩場比賽均小勝1：0全取6分，不完美但絕對可以接受。

馬體會離隊11球員（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

今夏轉會馬體會賺得愈3億歐元收入，買入球員花費也是3億歐元左右。收支平衡還是其次，頂級球員替補不是說來便來。1.2億賣掉基沙文，1.26億從賓菲加買入只有19歲的祖奧菲歷斯，看似是高風險的賭博，這位有「新C朗拿度」外號的葡萄牙新星，用表現證明自己物有所值。

馬體會新加盟9球員（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

實在不得不讚揚球隊一眾球探和管理層的眼光，以及主帥施蒙尼的執教功力。須知道，防守是強隊的根本，馬體會膽敢在同一轉會窗放走4個後防主力，只有門將奧比歷留下來，結果西甲首兩仗均可保持清白之軀。

上季尾開始滿以為施蒙尼在馬體會的任期進入樽頸甚至走下坡，怎料全世界的足球分析員均大錯特錯，馬體會一個更宏大的新王朝，可能才剛剛展開。真是要送一個字給施蒙尼：服。

大換血，完全難不到施蒙尼帶領的馬體會。（路透社）

2019夏季焦點轉會