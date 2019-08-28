【港超聯】參戰《全民造星II》門將未定前路　球員任藝人還有誰？

港超聯球隊佳聯元朗新季續有不少年輕球員效力，當中包括前傑志門將黃梓豪。 19歲的黃梓豪正參加ViuTV節目《全民造星II》，每日兼顧練波、練舞、拍攝，忙碌但享受；惟講及會如何選擇前路，他仍未有定論。

黃梓豪曾是傑志青年軍主力，在學界足球小有名氣，前季獲「藍鳥」提拔上一隊，但一直未有上陣機會，今季終加盟佳聯元朗，「希望爭取到上陣機會，多些人入場看我比賽吧，哈哈哈哈哈」，梓豪雖有半隻腳踏入娛樂圈，但稚氣絲毫沒有減退。

黃梓豪參加佳聯元朗拜神儀式。（高詩琦攝）

記者拍照之前，黃梓豪連忙照鏡，整理髮型。（高詩琦攝）

陪朋友參加《造星》意外入圍 喜獲家人支持



ViuTV節目《全民造星》今年上演第二季，5月底公布99強名單時，黃梓豪的名字驚現其中，更有媒體將他歸類為「日韓系美少年」。梓豪笑言當初只是陪朋友參加，但朋友未能入選，自己反倒選上了，「入選後有想過不要參加，但其實這是很多人的夢想，若放棄好像很不負責任，既然我仍年輕，就試一試吧！」



最教他驚喜的是家人反應，決定參加《造星》後，本已硬着頭皮以為要捱罵，「本身以為會被罵發明星夢，但媽媽說既然我年輕就試一試，她之前不會這樣的，有人支持，很開心！」

兼顧三個身份 未作最後選擇



梓豪除喜愛足球，亦熱愛唱歌、彈結他、玩音樂，曾與朋友「夾Band」，本來不懂跳舞的他現在亦因參加《造星》要學跳舞，「練舞頗辛苦，試過連續兩星期都是早上練完波，下午就去APA（香港演藝學院）或觀塘的工廠大廈練舞」。比起踢波，他認為練舞是另一種辛苦，「跳舞是心理上辛苦，要記舞步，記錯就會連累其他人，拖慢進度」，不過仍樂在其中。



9月開學在即，梓豪將要兼顧三個身份－－職業足球員、《造星》參加者及學生，他又會如何選擇前路？他坦言對足球、演藝兩方面都有興趣，最想踢好波，但實際上也未有答案：「現在沒有答案，到時再決定吧，我還要讀書，所以很多事都不肯定」。年輕或欠人生經驗，但也令人更有勇氣放手一搏，為自己心中覺得值得的事努力。時間就是本錢，梓豪也笑說：「不要緊吧，我們也不知道大家的將來！」

黃梓豪年僅19歲，擺「甫士」也是走可愛路線。（高詩琦攝）

香港足球員兼任或轉任藝人者，過往亦有不少，按圖觀看梓豪的「前輩」：