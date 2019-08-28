【西甲】皇馬巴塞「傷」城記　美斯伊斯高最快9月中後才復出

西甲雙雄皇馬和巴塞季初均受傷患問題困擾，中場伊斯高受傷，已是皇馬個半月以來第8個球員受傷。 至於原已在康復階段的巴塞主將美斯，再受傷患困擾，估計最快也要9月中國際賽後才能復出。

伊斯高料須養傷2至3周

皇馬公布伊斯高大腿筋受傷消息，一如以往沒有指明需要倦勤多久。一般而言，這個部位傷患預期要休息2至3個星期，相信他有機會可趕及在9月份國際賽期後、9月14日對利雲特一戰上陣。

伊斯高成為皇馬近期第八個傷兵。（Getty Images）

多員傷兵下，皇馬上周只以1：1賽和華拉度列。（Getty Images）

皇馬第八員傷兵

皇馬自7月8日以來，傷兵名單一路加長：占士洛迪古斯、夏薩特、盧卡祖域、洛迪高、泰拔高圖爾斯、費蘭特文迪、阿辛斯奧、巴辛戴亞斯，如今連伊斯高也加入「十字軍」，已是一隊成員之中第八人。

巴塞今周對奧沙辛拿賽事，預料美斯將繼續倦勤。（Getty Images）

巴塞不會冒險出美斯

美斯月初因小腿受傷，錯過球隊在美國的熱身賽之行和西甲聯賽首戰，上周初開始全面復操，原先預料對貝迪斯一戰可正選上陣。可是至上周五他在操練期間患處再次感到不適，上周六只能獨自操練。

美斯本周三繼續獨自與物理治療師治理傷患，意味巴塞對奧沙辛拿一戰前，他最多也只可以復操兩課。考慮到巴塞主帥華維迪之前強調，不願讓美斯承受任何冒險，會耐心靜待阿根廷星將情況改善，故此相信今輪賽事他將繼續倦勤，最快也要9月中的國際賽期後才可在西甲上陣。

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