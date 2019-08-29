【意甲】盧卡古加盟國米旋即回復至弗身形　全靠干地下令節食

比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）去年被發現自2018世界盃後增磅不少，令人質疑他未有好好控制體重影響他在曼聯的表現。當時他還「死撐」：「世界盃期間我身體多了肌肉」。 自此他的身形一直成為熱門話題，剛轉投意甲球隊國際米蘭的他，在新球季的明顯「修身」成功，不斷在社交媒體大曬肌肉照，背後原來是主帥干地功勞。

去年世界盃後「無咗條腰」的盧卡古，當時辯稱自己肌肉多了，需要減磅，被律己極嚴的曼聯大師兄加利尼維利猛烈批評。

到今夏他離開曼聯，加利仔在Twitter回應體育記者Andy Mitten感慨盧卡古離隊的帖文時，不留情面地說，「Andy他曾承認自己超重，他超過100公斤重，他是曼聯球員！他在國際米蘭會有入球和表現出色，但欠缺專業精神是會傳染的」，配上生病中和揮手再見的emoji符號，似是慶幸對方終於離開自己深愛的紅魔鬼。

Andy he admitted he was overweight ! He is over 100kg! He’s a Manchester United player!



He will score goals and do well at Inter Milan but unprofessionalism is contagious 😷 ! 👋 — Gary Neville (@GNev2) August 8, 2019

盧卡古瘦身進程時序（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

風乾肉減肥法？

盧卡古離開曼聯前，被指重量達到104公斤。由8月8日加盟國米，至今不過三個星期，他的身形已有明顯分別，看來至少已減掉8至10磅。他到底是如何做到的？

有指國米主帥干地主張球員執行特定的「Bresaola diet」，Bresaola是意大利北部山區出產的風乾牛肉，由於內容不詳，姑且稱它為「風乾肉節食法」。英國《每日郵報》稱，盧卡古的餐單禁止他吃芝士、油炸食物、薯仔等高熱量食物，也不能喝酒，取而代之的是意大利盛行的「地中海餐單」，食物以蔬菜和蛋白質豐富的白肉如火雞和雞肉為主，幫助他減磅。

盧卡古在ig story上載半祼照以一句「Not bad for a fat boy」反擊批評。

從他3日前在國米意甲今季首戰時明顯清減的身形，可見干地給盧卡古的新餐單立竿見影，他在處子戰攻入一球，協助球隊大勝萊切4：0。

而他亦一再在Instagram上載自己的一身肌肉照，又在ig story上載赤裸上身自拍照「騷肌」，附上一句「對胖子來說算是不錯吧」（Not bad for a fatboy），有意無意在反擊加利仔的批評。

盧卡古日前在Instagram上載自己練習中的肌肉照。（Instagram@Lukaku）

今夏焦點轉會（按圖放大）