【美網】細威慈母心爆發　望日間作賽爭取家庭時間

6屆美網女單冠軍「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）有一個願望，祈求賽會安排她於日間作賽，尤其是明天（9月1日）舉行的16強賽事。 「早啲打完早啲走」，不論勝負，細威都希望與女兒共度2歲生日。

美網男、女單戰至32強，前列種子有好表現。8號種子細威遇上世界排名44的捷克球手梅高娃（Karolina Muchova），輕鬆以6：3、6：2，直落兩盤勝出。細威晉級16強將遇上22號種子馬迪芝（Petra Maric），碰巧當天是她的女兒奧林比雅（Olympia）兩歲生日。

細威面對梅高娃，未受考驗。（Getty Images）

細威在32強賽後受訪坦言希望打「日波」，好讓她有時間陪伴女兒：「這樣我可以回家看看女兒。最近幾晚作賽的時候，我都掛念着她。」她在本屆美網首兩場賽事都是「夜波」，直至剛戰畢的第三圈一役才在日間作賽。雖然細威因信仰，不會慶祝生日，但無阻她的慈母心。她形容兩年前患病，那時懷有女嬰，猶如神蹟。縱然誕下女嬰後，歷盡低潮，「但我在這裏，就要向對手傾盡所有」。

去年協會盃網球賽，奧林比雅在爸爸懷中支持細威。（Getty Images／資料圖片）

此外，中國球手王薔亦晉身16強，為2014年彭帥之後首名躋身美網16強的中國女將。她於32強直落兩盤淘汰法國球手費露（Fiona Ferro），16強將硬撼2號種子巴迪（Ashleigh Barty）。

王薔愈戰愈勇，將會挑戰2號種子巴迪。（Getty Images）

絲慧杜蓮娜在32強淘汰同胞恩絲杜絲卡。（Getty Images）

卡露蓮娜比列絲高娃躋身16強，對戰英國球手干達。（Getty Images）

女單其餘戰果，3號種子卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova）及5號種子絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）均躋身16強。男單方面，頭號種子祖高域（Novak Djokovic）及3號種子費達拿（Roger Federer）均輕鬆晉級16強。日本球手錦織圭則落馬，以1：3不敵澳洲球手迪文路亞（Alex de Minaur）。

費達拿（右）在32強賽事對戰伊雲斯，湖人名宿高比拜仁主持擲毫。（Getty Images）