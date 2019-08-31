【港超聯】伊高沙托尼重臨舊地霸氣回應　謝家強未處理入籍手續

足總的巧合安排，令富力新球季首仗即遇上去季宿敵和富大埔，而焦點亦注定落在富力前鋒伊高沙托尼身上。這位巴西籍翼鋒去季在大埔運動場盡得球迷歡心，成為「綠衫軍」的萬人迷，無奈季後他高薪轉投爭標勁敵。相隔僅3個多月，今日他身上披起的球衣便由綠色變成白色。

回歸大埔運動場這個熟悉的地方，伊高沙托尼彷彿心不在焉，上半場輪流受廖偉業及車潤秋「招呼」，總是踢不出去季鋒芒盡露的感覺。惟這位賽後跟新隊友握手後，亦默默走向大埔後備席跟一眾前戰友談天。人雖離隊，友誼仍在，「很高興能重返這個地方，但我現在只會為富力奮鬥。」面對部分球迷報上噓聲，伊高沙托尼仍以笑容回應：「我在大埔創下了歷史，這一點永不改變，這裏仍有很多支持我的球迷，對此我感覺十分快樂。」

伊高沙托尼上季帶領大埔「足可圓夢」，短短3個月後便倒戈相向。（袁志浩攝）

盧均宜盼專注球賽 謝家強或年尾完成入籍

富力雖然打開聯賽勝利之門，但球隊仍受主場問題困擾，位於中國廣州的燕子崗體育場近期引起本地球迷爭議，反對港超聯境外作賽。對此港將盧均宜表示，自己會專注於球賽之中，「明白球迷想法，因我也是香港人。奈何我們都要集中在球賽上，去季失去聯賽冠軍，這季一定在聯賽及盃賽中踢出成績，其他事不想太多。」

和富大埔管理層成員李麥潔娉，賽後跟伊高沙托尼在球場內短敘。（袁志浩攝）

有球迷擔憂北上作客時的人身安全，以及發起抗議行動，盧均宜尊重球迷表達權利，只希望有關行動避免影響球賽進行。至於今仗擔任富力隊長的謝家強，在今年8月已在港居住滿7年，符合申請特區護照資格，在入籍後有望入選港足名單，增強港足防線深度。這位愛爾蘭籍守將指自己仍未申請香港永久居民身份證，會透過兩周國際賽期的空檔處理有關文件，預料在聖誕之前可完成相關手續。

前港足右閘盧均宜（右）表示，理解球迷對燕子崗作主場的憂慮。（袁志浩攝）

大埔承認失誤 喀麥隆籍中堅下周抵港

由上季主場高舉港超聯獎盃封王，到今季首仗慘遇大敗，大埔球迷的心情可說像坐過山車。「綠衫軍」主教練馮凱文坦言賽果難向球迷交代，但承諾會檢討失誤，以答謝球迷的不離不棄。「若前線把握力強一點，比數不會拉得太開；同時關鍵是前場出現失誤，第二、三球輸得太快。雖然這場進攻效果不太顯著，但相信很快便會拿下首勝。」馮凱文透露球隊羅致的喀麥隆年輕中堅將於下周中到埗，望可為大埔防線帶來活力。

大埔今仗於下半場破門乏力，馮凱文承認三叉戟效果未如理想。（袁志浩攝）

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