【港超聯】「招積」之子曾梓軒入今季首球　東方被逼盡用3後備

佳聯元朗（31日）今日在港超聯首場賽事主場對東方龍獅，雖遭對手末段反勝，但仍有名宿曾偉忠之子曾梓軒射入球會今季首球，且展現不俗進攻能力。

元朗今季換上新教練，起用不少新兵，曾梓軒離開降班的凱景後加盟元朗，他與留效元朗的門將葉嘉宇今仗對東方同樣有不俗表現，70分鐘更為元朗打開紀錄，惜在尾段被東方連入兩球反勝。

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曾偉忠之子曾梓軒（右一）射入今季首球。（高詩琦攝）

父親為香港足球名宿曾偉忠的曾梓軒，賽後對於反勝為敗坦言可惜，談到取得入球，他說：「第一仗效力元朗就能入波，賽前也曾想過是否能取得入球，入到的一刻很開心。」元朗今仗將東方逼到最後兩分鐘才反勝，曾梓軒認為證明「橙衫軍」有實力：「很多人覺得我們新埋班、有新外援，不清楚我們的實力，但今仗證明我們面對班霸，也有機會令他們很辛苦，有睇波的人，相信也有目共睹。」

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儘管最後時刻落敗，但曾梓軒（11號）深信，能與東方周旋到末段才分勝負，球隊絕對有實力。（高詩琦攝）

首度以東方龍獅主帥身份領軍的李志堅，坦言賽前早已預計對元朗會踢得艱辛，除天雨影響場地，他亦欣賞元朗極有鬥志，令他一改只用兩個後備名額的作風：「踢得很好，逼使我們出盡三個後備去搏。」堅sir稱，今周多個球員陸續受傷，包括去季效力大埔的球員如艾華度、利馬、李嘉耀及李家豪，認為去季亞協盃踢到6月的影響浮現，「幸好距離對富力R&F尚有兩星期，有足夠時間休息」。

東方龍獅主帥李志堅大讚元朗表現。（高詩琦攝）

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