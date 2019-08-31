【港超聯】南區大勝旺角場現冷清　陳廣豪手掩右眼慶祝入球

港超聯今日（31日）於旺角大球場上演冠忠南區對標準流浪的賽事，旺角場雖一直是入場人數「保證」，惟因今日有多場示威，警方於太子站出口附近出動防暴警察，截查市民身份證，加上旺角場鄰近旺角警署，相信令部份球迷入場意欲大減，今場僅得667名座上客。 最終南區有夏志明梅開二度，流浪縱有歐陽耀冲破蛋，仍以1：3飲恨而回。

南區去季於香港仔運動場戰績彪炳，曾擊退傑志及逼和富力R&F，在地區球迷凝聚下創造「地獄主場」。不過因香港仔運動場維修，南區今季改以旺角大球場為主場，首戰派遣迪亞高、夏志明及查維斯組成新三叉戟，配合新兵陳肇鈞及劉浩霖。流浪三名南美新外援悉數上陣，並由入籍兵安達、前元朗後衛杜馬思及前港足中場歐陽耀冲等老將帶領一眾年輕球員。值得留意的是，流浪今場起用年僅21歲的陳栢浩把守最後一關，後備席上卻未有替補門將。

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相對起周五港超揭幕戰的逾2,700名入場觀眾，旺角場今日尤見冷清。（袁志浩攝）

流浪初段攻勢入肉 完半場前失球

南區新球季特別找來著名評述員劉舜文錄製聲帶，宣讀出場名單，並首度於旺角場播放，配合場內大螢幕，帶動場內球迷氣氛。南區這仗集中於左路進攻，依重翼鋒迪亞高的個人突破，落底或推入中路起腳，此子4分鐘一記遠射，遭流浪門將救走。流浪初段攻勢頗具威脅，潘柏安左路斬中，入楔的劉智樂於近柱撞射，惟角度太正中；其後外援簡尼迪左路傳中變射門，皮球卻中楣而出。

夏志明兩度於門前撞入，為南區取得領先優勢。（袁志浩攝）

迪亞高上半場一度遭流浪守將踢跌，惟球證劉晃熙未有判罰12碼。（袁志浩攝）

南區完半場前連下兩城，夏志明小禁區頂接應上半場幾近隱形的查維斯心口二控，近門快腳督入。這個入選港足9月世界盃外圍賽大軍名單的前鋒，3分鐘後再有進帳，迪亞高落底後傳球遭流浪守將改變方向，門前的夏志明再度在無人看管下射入，助南區以2：0領先半場。

高美斯一度獲得空門機會，惟射門越楣而出。（袁志浩攝）

陳廣豪尾段為南區錦上添花，慶祝時手掩右眼。（袁志浩攝）

南區3：1流浪，按圖欣賞比賽精彩畫面

+ 8 + 7 + 6

陳廣豪入球後手掩右眼

因安達受傷而後備入替的41歲翼鋒安基斯，下半場挑戰南區防線，他左路快放後扣大位起腳，惟射門被謝德謙一抱入懷。南區同樣有機會拉開差距，但查維斯近門「撻頭」，狄卡奧把握對方解圍不遠勁射亦高出。尾段高美斯雖接應直線再避過流浪守衞及門將，不過遠距離笠射空門僅僅高出。戰至85分鐘，陳廣豪接應劉浩霖右路傳中，頂入加盟後首球，此子慶祝時以手掩蓋右眼，似就疑有示威者遭警方槍傷右眼抗議。最終流浪在完場前憑歐陽耀冲破蛋，以1：3不敵南區。

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