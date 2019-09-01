【港超聯】陳廣豪講解慶祝動作含意　歐冲感嘆過往缺乏機會

冠忠南區首戰順利擊敗標準流浪，兩名入球功臣同樣備受注目，夏志明事隔多年重返港隊即以兩個入球證明身價，他對自己有何期望？至於「世界豪」陳廣豪以手掩右眼動作慶祝入球，又有什麼含意？ 重返港超聯已一季有多的前港足中場歐陽耀冲，季前誓言要再次證明自己。他在開季首仗即取得入球，並慨嘆過去兩支效力球會未有給予足夠出場機會。

夏志明今夏曾因參加隊友史必婚禮，未有入選港足友賽中華台北的大軍名單，惟港足主帥麥柏倫今月再給予機會這個26歲前鋒，徵召他出戰9月的世界盃亞洲區外圍賽。「子彈」今日以兩個入球證明自己力足披起港隊戰衣，「入兩球是帶點運氣，但港隊還有多少球員可選？我過去數季證明了自己，對入選感到開心」。他坦言近年每日只為球會及聯賽打拚，對南區歸屬感倍增，但在港隊始終是「新丁」，「要視乎球員的關係及磨合，希望一切順順利利」。「子彈」打趣指這次不會再退選，因近期沒有好友結婚；談及旺角場的低入座率，他更坦言：「我曾效力流浪，相信沒有比賽比深水埗運動場更冷清吧。」

夏志明下月將代表港足參加世盃外，兩個入球證明他狀態不俗。（袁志浩攝）

陳廣豪動作模仿費明奴？

「子彈」隊友陳廣豪挾去季本土球員神射手之一的名銜來投，予球迷頗大期望。這個曾轟入多球「世界波」的中前場首度登場即攻入一球，他認為能增強往後信心，「只要教練安排出場，我便會搏命。今場有預感是後備，目標是在約20分鐘內爭取入球，希望未來可爭取更多出場時間」。陳廣豪慶祝入球時，做出手掩右眼的動作，似有聲援右眼受傷的示威者之意，惟這名港足前鋒表示「動作沒有特別」，笑言：「唔知呀，學吓費明奴掛……」利物浦前鋒費明奴去季英超對熱刺時曾遭對方中堅維頓漢手指插眼受傷，其後他復出建功時手掩左眼慶祝，自娛之餘亦諷刺對方的侵犯。

手掩右眼的陳廣豪，原來只是扮利物浦前鋒費明奴？（袁志浩攝）

久違的聯賽入球 歐冲：只欠機會

流浪這仗落敗而回，不過球隊表現絕不失禮，新季轉投至流浪的歐陽耀冲更在補時階段攻入一球。這名2009年港足東亞運金牌功臣明言，希望以身作則：「今季隊內角色是老大哥，很多年輕球員首次踢港超，輸兩三球便喘氣、以為沒有機會。我的入球證明，搏到最後還不放棄，始終還有希望。」「歐冲」去季曾於菁英盃取得入球，惟久久未嘗聯賽入球滋味，他認為過去根本沒有獲得足夠上陣機會：「返港已有一年多，過去的便讓它過去，會全力集中在今季，幫助球隊於下場擊敗愉園。」

歐陽耀冲（左）賽後仍指手劃腳，提點陣中年輕隊友。（袁志浩攝）

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