【賽車】F2新星比利時站喪命　戰車遭攔腰直撞　F1如期舉行

二級方程式賽車（F2）發生奪命意外，法國車手侯拔（Anthoine Hubert）在比利時站疑為閃避前車而失控打轉，遭後車攔腰猛撞。侯拔的戰車斷開兩截，在意外後個多小時，證實死亡，享年22歲。 賽車界同聲哀悼新星殞落，F2比利時站賽事已宣布取消，本港時間今晚舉行的一級方程式（F1）比利時站正賽則如期舉行。

事發於當地時間星期六（8月31日）比利時斯帕（Spa-Francorchamps）賽道，為F2比利時站正賽首回合的第2圈，車群在一條落斜路段加速後經過彎，法國車手阿里斯（Giuliano Alesi）失控後尾部撞欄，速度減慢後重回賽道，尾隨賽車均要閃避。

侯拔本季駕駛的戰車。（美聯社）

侯拔此時駛至，收慢後失控，賽車打橫向前滑行後撞向防撞欄，轉了一圈後滑回賽道。美國車手哥里亞（Juan Manuel Correa）收掣不及，以時速273公里攔腰撞向侯拔。兩車均嚴重損毀，斷成兩截，侯拔的賽車近乎解體。賽會出示紅旗，數分後宣布賽事取消。國際汽聯（FIA）聲明指侯拔在事後個多小時證實死亡，哥里亞送院治理，情况穩定。F2賽會聲明哀悼侯拔離世：「他對任何人都友善，常保笑容，以正面態度感染身邊人。永遠懷念。」

意外發生後，侯拔的戰車嚴重損毀。（視覺中國）

意外連環圖（點圖觀看）：

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F1比利時站今晚如期舉行，衛冕冠軍咸美頓（Lewis Hamlton）透過F1賽會發聲明，形容侯拔為「英雄」，「為了追夢，敢於冒險」。多名車手在社交媒體發訊息哀悼新星，如現役F1車手韋斯達賓、陸克萊、前冠軍阿朗素等。

肇事的兩輛戰車嚴重損毀及變形。（視覺中國）

哥里亞的戰車亦斷開。（視覺中國）

侯拔生前效力BWT Arden車隊，亦是雷諾（Renault ）青年車手計劃的成員，前途一片光明。這名車壇新星去季在GP3系列賽（現為F3）冠軍，今季「升呢」出戰F2，兩奪分站冠軍。F1的聲明形容侯拔曾譽為Fourth Musketeer，與陸克萊、奧干及加斯利看齊。該三名車手先後於F1賽場亮相，「侯拔在F1作賽，只是時間問題」。

侯拔曾於6月勝出F2法國站總冠軍。（Getty Images）