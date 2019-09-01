【港超聯】理文尼迪利演帽子戲法　「Hiumingball」以老帶新奏效

理文今季投資近2,000萬，班費逼近傑志、富力R&F與東方龍獅等列強，今日（1日）於新主場深水埗運動場迎戰香港飛馬。 理文新季引入多名「80後」球員，揚言以經驗帶領小將，全軍平均年齡高踞全港超。不過理文兩位老將列斯奧及尼迪利果真成為入球功臣，前者藉角球戰術破網；後者則連中三元，助球隊以4：1大勝飛馬，主教練陳曉明的足球理念今季有望實踐？ 理文同日宣布，從東方龍獅借用24歲守將劉學銘，成為「黃黑軍團」的今季第14名新兵。

香港飛馬在主教練文彼得領軍處子戰，派出米高加斯洛、查理士及馬高斯3位新援；而理文則以4位具經驗的球員擔正，包括列斯奧、亞哥斯達、李康廉及尼迪利。曾效力澳職布里斯班獅吼的飛馬翼鋒查理士，備受飛馬會長羅傑承讚賞，這位鋒將於26分鐘為飛馬先開紀錄。當時飛馬右路傳中後由陳肇麒頭槌二傳，禁區內的陳曉鋒再彈後，予查理士半車身窩利抽入成1：0。

香港飛馬新援前鋒查理士（左一）對理文先開紀錄。（袁志浩攝）

理文組織致勝 飛馬中場再轟世界波



理文今仗於處理角球上甚具心思，主理球員先後作出「三角」、「圓形」及「摸頭」手勢示意各種戰術，最終在「摸頭」手勢下，鄭兆均以短角球傳予禁區內的尼迪利，後者回傳至禁區外的謝朗軒，再斬半腰波至尾柱的列斯奧窄角度撞入，36分鐘助理文扳平。完半場前鄭兆均左路傳中，尼迪利第一時間抽射彈柱而入，理文在落後下反超前。

負責為理文操刀角球的鄭兆均，角球暗號別具心思。（袁志浩攝）

尼迪利上季季中加盟理文，今季首仗即大演帽子戲法，盡顯卡士。（袁志浩攝）

戰至56分鐘理文再以美妙組織撕破飛馬防線，李康廉左路落底回後，鄭兆均長傳至後柱的亞哥斯達，後者頭槌頂向小禁區，由尼迪利力壓對方守衞快腳射入，擴大比分至3：1。落後下的飛馬66分鐘有上季最佳中場候選人馬高斯，在禁區內畸角位左腳卧射世界波破網，追至較接近紀錄。飛馬尾段換走張志勇及米高加斯洛兩名中堅，但強攻下反遭尼迪利於補時門前執雞「埋齋」，個人大演帽子戲法。最終理文以4：2擊敗香港飛馬，首周後位列積分榜第3位。

理文上季革新後聯賽戰績令人失望，今季留用主教練陳曉明（圖），有個好開始。（袁志浩攝）

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劉學銘外借理文：繼續磨練自己



另外，理文今日宣布與友會東方龍獅達成協議，守將劉學銘將會以借用形式加盟球隊至季尾，並將穿起4號球衣為球隊上陣。劉學銘去季效力冠忠南區，夥拍列文鎮守中路，他憑過人表現曾入選東亞足球錦標賽外圍賽大軍名單，至完季後轉投東方龍獅。



對加盟後即外借至另一球會，劉學銘未有為此感到可惜，認為「好處多於壞處」：「希望藉更多出場機會磨練自己，我現時處於球員黃金年齡，需要更多比賽去進步。」他又認為理文擁有一定實力，期望自己能與其他球員擦出火花，為理文於各項盃賽爭取錦標。