【足球】香港曼聯利物浦球迷首破冰　多個球迷會要求警察會員退會

曼聯和利物浦球迷一直誓不兩立，可是兩軍不少香港球迷，因為「831事件」首次同一陣線。

車路士球迷會會長勸退警察會員

周日凌晨，香港車路士官方球迷會第四任華人會長Tommy率先在Facebook專頁Chelsea F.C. Supporters Club Hong Kong發文，強調該會並無任何政治立場，然而：「有鑑於近日的警民矛盾，如有任何會員乃現役警員，本人誠心呼籲閣下退出本會，只要能夠出示委任證，本會會無條件退回會費，並額外附上$5，希望閣下能夠把已發出的會員證寄回本會。」

他重申：「這與政治立場沒有任何關係，此舉只想保障各位現職警務人員的會員不會在出席活動時與其他會員發生不愉快事件，亦希望各位警務人員能夠把精神放在工作上，同時本會亦有責任確保所有會員能夠於出席活動的人身安全，希望各位明白這是迫不得已的措施，並祈望各位體諒。」

有關聲明得各方支持，包括同市對手熱刺球迷，熱刺香港Lily HK Facebook專頁分享上述聲明，指出：「撇開足球場上嘅恩怨，本page非常贊同車路士官方球迷會做法。本page立場亦非常明確，跟那個穿著制服殘害香港市民嘅紀律部隊「 絕對恥與為伍！」

各大球迷會／群組聲明

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利物浦球迷因希斯堡慘劇，一向密切關注警察濫權問題。（Getty Images）

香港利物浦球迷會斥警察濫權

不過最令人感到意外的，還是宿敵利物浦和曼聯球迷光速化敵為友。

香港利物浦官方球迷會，周日下午亦在Facebook以個人名義發表聲明：

「1989年4月15日，希斯堡慘劇，利迷大家庭失去咗96位家人，事後英國警方顛倒黑白，修改證供，指鹿為馬，利迷更被某報逼害。大家叫咗咁多年JFT96，直至2012年英國政府發表獨立報告，2016年死因庭裁定96位球迷非法被殺，事隔27年，96位兄弟終於沉冤得雪，得到平反

對利物浦嚟講，民生，政治同足球一直都係密不可分，作為一位利迷，更加冇可能對警察濫權視而不見

當年利迷付出沉重代價，咁多年後都可以得到平反，要肇事警察負上責任，呢一刻香港發生嘅一切，我亦相信終有一日，公義會再來臨

在此我以個人名義奉勸各位有良知嘅利物浦球迷，對得住96位在天之靈，恥與黑警為伍，政治不政治都好， #黑白是良知，所有作為警察嘅會員，你哋應該要離開嘅唔係利迷，而係一個對人民濫權嘅機構

正義或許會遲來，但永遠會得到彰顯

以上言論屬個人立場意見，與球會/球迷會立場無關」

這份聲明得到不少球迷支持，除利物浦球迷外，亦吸引支持其他球隊的球迷留言支持，眾所周知利迷與曼聯球迷向來水火不容，留言卻得到大量曼迷支持，相信是兩隊本地球迷史上首次「大和解」。

此外，多間球迷會或群組也陸續表態，香港AC米蘭球迷會引用名宿波班昔日飛踢一名正在追打球迷的警察作例子，指出：「我們一眾香港米蘭球迷，對當年波班作出的行為及說話一直引以為傲。此時此刻，我們希望香港各位有良知的球迷一同對這些濫用職權、對市民進行無差別襲擊行為的警察說不、並劃清界線。」

聲明續稱：「本球迷會衷心勸喻及希望所有香港警察執行任務時要不忘良知，明白自身職務不是為政權服務，銘記及遵守當日之誓詞，以「不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人及忠誠努力的態度行使職權，執行職務」的態度去服務香港市民。

香港AC米蘭球迷會引用波班事例，抗議警察濫權。（網上截圖）

多蒙特球會資訊及球迷分享群組呼籲「所有喺群組內的警務人員或支持警察者請自行退出群組」，帕爾馬海外球迷會表明拒絕警察申請加入，「已成為本會會員之香港警察，本會懇請其相關會員通知本會進行退會手續，本會會將之前所收取的行政費用，以無條件方式退還。如發現任何香港警察未有通知本會進行退會手續，本會將褫奪其會員資格。」

這還不止，由於該會以實名制方式運作，該會指出：「因以上事件而被以本會褫奪其會員資格的人仕，本會將會把名單交予意大利，並向球會申請其相關人士不得以任何方式，包括網上，代購，或現場購買帕爾馬主場球賽之門票(海外球迷購票以實名制購票)，以及拒絕相關人仕進入Tardini球場。」

華倫西亞球迷會以黑底配上831字眼抗議；曼城香港專頁沒有就警察行為發表意見，但版主引用曼城格言 Pride in Battle，為香港人打氣：「今日大家可能唔同崗位，唔同身分，但我哋都係同一隊人。所以，喺度借助本專頁微小嘅力量，想同大家講聲，我哋齊上，齊落。記得出聲，我哋係一隊人！」

香港曼聯官方球迷會發聲明斥責濫暴警察。（Facebook@香港曼聯官方球迷會）

需要留意的是，上述聲明只代表個別球迷會、群組或專頁意見，而且大部分言論也是以個人立場發出，並不代表球會和所有球迷立場。

在眾多反警暴或支持港人的球迷專頁之中，阿仙奴官方球迷會專頁說明「只談足球、不談政治」，明言與足球無關的言論會被刪走。可是此言論一出，立即引起熱議，不少球迷表示會退組，也有球迷發文表達不滿。