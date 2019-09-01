【Jordan Brand大專賽】季軍戰理大狂轟15球三分　尾段失守負嶺大

Jordan Brand Invitational大專賽踏入最後階段，周日（1日）四強球隊齊齊走入荃灣體育館。各有不同的心態最後的季軍戰，嶺南大學和理工大學，一方為亡友奮戰，另一邊則要為砍掉重練的陣容打出一片新天。 嶺大今場歷盡高山低谷，戰至第四節仍未見放棄，成功以102：96撼贏理大，將血拼回來的季軍送給那個他。

嶺大士氣滿滿，其中朱梓鎔在開局6秒就「開齋」，一口氣打出6：0的攻勢；理大見對手來勢洶洶也不敢怠慢，陳可鈐三分得手一緩緊張氣氛。首節嶺大看準對手狀態未熱，一持球就殺理大一個措手不及，拉開雙位數分差；但理大手感漸熱，石子賢和晏慕龍三分入球一振士氣，但首節仍以15：30落後。

費利克斯面對兩位防守者仍能順利上籃，對抗性驚人。（張倩儀攝）

朱梓鎔開段一夫當關，頻頻快攻殺上籃拉開比數。（張倩儀攝）

費利克斯和朱梓鎔主力得分，第二節未過半，兩人的個人得分經已上雙；嶺大最大的領先原因更是因為打出無比的合作性，陳永熹兩度和費利克斯空中接力放籃，加上無間斷的全場緊迫讓理大沒有追分的空間。理大嘗試在陣地「猜」空，但嶺大進取的搶斷籃板球一讓理大多只有「One Shot」機會；陳可鈐再現看家本領和廖鈞浩一射一鏟極力收窄分差。嶺大頻打快攻，費利克斯面對兩人包抄仍能強硬地殺上籃，助半場嶺大領先48：34。

陳可鈐在今屆JBI中「跑出」今場也不例外，擔起得分重任。（張倩儀攝）

陳可鈐大顯神通，下半場最大的轉捩點非他莫屬。嶺大內線防守較強，理大轉向在外圍發炮，廖鈞浩先轟一球，梁祖誠和陳可鈐分途再入各入一記，其中陳可鈐單節射入13分。嶺大危險湧現，上半場打出的優勢盡失，雖然李志豪和費利克斯內外開弓，但理大不論氣勢和狀態都順利「打起」，七球三分救全家第三節打出33：19的一波追平75：75。

嶺大體力漸降，進攻乏力但理大的步步逼近，全隊的出盡奶力咬住比數。朱梓鎔頻殺入籃下博罰球，聰明地用最輕鬆方法入球；楊紀政也接力外投半節射入12分，嶺大守到最後兩分鐘。理大隱憂在最後關頭爆發，晏慕龍和李家康先後五犯離場，雖然石子賢和廖鈞浩三分再中但仍未能逆轉，最終以96：102不敵嶺大。

理大一度在尾段打出士氣波，15球三分就是最好的證明。（張倩儀攝）