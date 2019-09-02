【英超】阿仙奴2：2追和熱刺　北倫敦打吡激戰延續周日入球騷

阿仙奴主場迎戰熱刺的北倫敦打吡，戰情一如預料激烈，客軍領先兩球之下，被阿仙奴追回兩球，終以2：2和氣收場。

阿仙奴本季首次擺出「三叉㦸」，奧巴美揚、尼高拉斯比比及拿卡錫迪正選攻堅。熱刺後防出現傷兵潮，開季從未上陣的維頓漢重返正選，達雲臣山齊士移入右閘，陣中唯一「健康」右閘奧里亞傳聞離隊，只列後備。

艾歷臣繼前仗賽和曼城後再次任正選，並立即交出表現。11分鐘，哈利卡尼回後至中圈，接應後防高波，頭鎚撐後送孫興慜一程。孫興慜直線傳給拉美拿施射，賓特尼奴僅僅撲到，讓艾歷臣後上執死雞先開紀錄。

艾歷臣為熱刺先開紀錄。（路透社）

哈利卡利的十二碼為熱刺射成2：0。（路透社）

拿卡錫迪完半場前為阿仙奴追成1：2。（路透社）

阿仙奴控球時間不少，但攻擊略嫌不夠直接，戰至40分鐘更因為格列沙卡禁區內踢跌孫興慜，被罰十二碼，哈利卡利主射入網，熱刺領先至2：0。上半場補時階段，尼高拉斯比比橫傳予拿卡錫迪，這位法國鋒將盡顯級數，將皮球輕輕挑過對手然後順勢妙射破網，為阿仙奴追近至1：2完上半場。

阿仙奴V熱刺精彩圖輯

+ 7 + 6 + 5

下半場阿仙奴加強攻力，古安杜斯勁射被洛里斯擋出，拿卡錫迪的射門未能命中目標。59分鐘，輪到哈利卡尼的表演機會，可惜他的射門中柱不入。

戰至71分鐘，古安杜斯一記漂亮高波直線傳球，全場表現較為沉寂的奧巴美揚門前快腳撞入，終為槍手扳平2：2。79分鐘，哥拉辛拿斯左路傳中，柏柏斯達夫普路斯近門撞入，可惜越位在先，經VAR確認入球無效，最終和氣收場各得一分。

北倫敦打吡戰情激烈。（Getty Images）

愛華頓3：2勝狼隊

周日英超頭場賽事，開賽僅5分鐘愛華頓已先開紀錄，鋒將摩斯堅恩在敵方門前截得皮球後橫傳，李察利臣接應射入1：0領先。僅4分鐘後，輪到愛華頓後衛犯錯，艾達馬查奧爾強行爆過盧卡斯迪治尼後推順傳中，落點在史密斯高文範圍，怎料他解圍失誤，截停皮球後讓它溜走，被趕到的狼隊中場路曼沙斯輕鬆近門撞入扳平。12分鐘基菲爾施古臣傳中，伊禾比一頂破網，愛華頓2：1再度領先。

75分鐘狼隊把握一次前場界外球機會，魯爾占美尼斯接應韋利保利頭槌二傳，頂成2：2再度追平。80分鐘迪治尼左路傳中，李察利臣搶點成功，頭槌頂入奠勝一球，愛華頓主場3：2戰勝狼隊，全取3分。狼隊開季4戰3和1負，仍未打開今季勝利之門。