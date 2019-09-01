【F1】陸克萊傷心的勝利　首次贏得分站冠軍卻為喪友哀痛

法拉利年輕車手陸克萊，今季一次又一次與F1分站冠軍擦身而過。 比利時站再次排頭位出賽的他，今次終於不負所托，力克咸美頓封王，成為第108位贏得格蘭披治分站冠軍的車手，可是贏得這個冠軍，他卻開心不起來。

周六（31日）F2比利時站賽事22歲法國車手侯拔（Anthoine Hubert）撞車喪生，F1賽事如期在周日（舉行），賽前大會和一眾車手為侯拔舉行悼念儀式。

比利時站甫開賽即險象環生，起步後轉第一彎立即「出事」，韋斯達賓與拉高倫相撞，「韋少」嘗試在內檔抽出但被「冰人」的戰車阻擋，他座駕左前車輪明顯被撞歪，未幾失控撞牆，第一圈即退出賽事。

陸克萊捧盃後立即指向天空，將勝利獻給剛逝世的侯拔。（Getty Images）

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第一圈多名車手戰車相撞，賽會立即出動安全車，賽事由第5圈開始再繼續，陸克萊成功維持領先優勢至最後一圈。咸美頓在第32圈超越維迪爾，後者之後更被保達斯爬頭，失去三甲位置。

贏得生涯首個F1分站冠軍的陸克萊，將勝利獻給剛逝世的侯拔：「一方面我終可實現兒時夢想，另一方面，自昨天（周六）開始今個周末真的很難過。我們失去了一個朋友，我將我的首場勝利獻給安東尼。我跟他一起成長，一起比賽，我實在不能享受我的首場勝利。」

他坦言，今場比賽極其困難，「我們在輪胎方面備受掙扎，到最後今站在處理輪胎上較布達佩斯為佳。以表現而言，今個星期表現不錯，排頭位出賽並取得我的首場勝利。」他又稱，「到最後階段，賽事並不容易，因為（咸美頓）追得很快。」