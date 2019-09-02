【美網】祖高域退賽衛冕失敗　王薔爆冷入8強創個人最佳成績

美網展開16強賽事，中國「金花」王薔面對應屆法網冠軍巴迪（Ashleigh Barty）打出高水準，爆冷直落兩盤淘汰對手，晉身8強，繼續刷新個人大滿貫最佳成績。但下回考驗相當艱巨，她將火併六屆美網冠軍「細威」莎蓮娜威廉絲。 男單方面亦有意外賽果，衛冕的頭號種子祖高域（Novak Djokovic）面對瑞士球手華雲卡（Stanislas Wawrinka）時肩膊受傷，中途退賽。費達拿則輕鬆晉級8強。

王薔本年於澳網及溫網均第三圈止步，但美網打入16強已刷新最佳成績。今戰面對2號種子巴迪，王薔戰來相當有耐性，憑着穩定的底線抽擊及調動，牽制巴迪。王薔把握一半破發點，而且面對巴迪9次破發點，統統化險為夷。雖然主動得分11次，較巴迪少足足一半，但巴迪的無壓力犯錯多達39次，幾乎是王薔的兩倍（14次）。王薔以6：2、6：4獲勝，首次擊敗巴迪。

內媒形容中國女網球手，都叫「金花」。王薔可算新世代中最矚目一朵。（Getty Images）

王薔職業生涯兩遇巴迪，均直落兩盤輸波。今戰贏得出色，她坦言能夠集中，並較以往沉着應戰，亦感謝已去世的前教練麥拿馬拉（Peter McNamara）指導她「如何比賽，帶我進入職業網球世界，亦相信我」。巴迪亦盛讚王薔擊球落點深而刁鑽，表現遠遠出色。

王薔若然8強再晉一級而殺入準決賽，將追平李娜及彭帥的中國球手美網最佳成績。不過，她的對手是細威，細威於16強以2：0淘汰馬迪芝（Petra Martic）。

祖高域先輸兩盤後要求治理左肩傷患，最終無奈退賽。（Getty Images）

男單「一哥」祖高域在16強對戰23號種子華雲卡，首兩盤輸4：6及5：7後召喚醫療人員治理肩傷。不過，他在第三盤情况未見好轉，落後1：2決定退賽，衛冕之路告終。他離場時被在場觀眾報以噓聲，賽後亦拒絕多談傷勢，「我以前說過，一直受肩傷困擾」。費達拿則愈戰愈勇，不再慢熱，直落3盤淘汰大衛哥芬（David Goffin），全場只失4局，8強對手是保加利亞非種子球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）。