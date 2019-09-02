【港超聯】東方打氣團堅拒作客廣州　貝鈞奇指富力不在意票房

早前不少港人來往中國內地時，在出入境期間被檢查手提電話、甚或扣押一段長時間。 源自廣州的富力R&F雖以香港球會名義參戰港超聯，但近兩季主場均設於廣州燕子崗體育場，今季主場雖未有最終定案，但大有機會沿用燕子崗體育場，引起不少球迷擔憂，東方龍獅打氣團「東方十二人」今日（2日）亦表明不會到廣州作客，足總主席貝鈞奇同日現身香港足球代表隊操練時作回應。

東方龍獅是擁有最多球迷的港超聯球隊之一，這支今季由李志堅任主教練的球隊，9月14日就要在第2輪聯賽作客富力R&F，雖然燕子崗體育場因場地設施不符港超規定，早前需作修葺，至今未公布是否可續用富力作主場，但成事機會頗大。

打氣團「東方十二人」透過Facebook專頁稱，儘管打氣團一定堅持「無論球隊去哪裹，我們必跟隨」，「然而，鑑於現時社會環境不明朗，主辦當局及雙方球會皆未能確保球迷出入境的人身自由及安全，因此，東方十二人宣布，將不會前往2019年9月14日（星期六）廣州燕子崗體育場舉行的香港超級聯賽第二周富力R&F對東方龍獅的賽事。」

打氣團「東方十二人」聲明。（網上截圖）

香港足球代表隊操練情況。（袁志浩攝）

東方十二人同時提出兩個問題，認為值得反思：

1. 在未能保證職球員以及球迷安全的情況下，主辦當局依然容許富力R&F於廣州主場作賽，是否合理？ 2. 作為本港地區的聯賽，香港超級聯賽為什麼要於非本港範圍內進行？

足總主席貝鈞奇現身香港足球代表隊操練時，回應球迷和傳媒對作客富力的關注。（袁志浩攝）

貝鈞奇回應球迷：各有做法 回應傳媒憂慮：可跟公安協調

香港足球代表隊今日在將軍澳足球訓練中心開操，足總主席貝鈞奇亦與體育專員楊德強一同現身，他回應時稱，富力主場尚待董事局會議商討，「會盡快決定」，又認為球迷決定「各人有各人做法，可以自己去評估，我們希望政治和足球、體育分割，你們有理念，但足總要抱奧林匹克精神處事。」

談及東方球迷不作客，貝鈞奇暗示富力應不會在意，「富力是富豪球會⋯⋯對於票房增加或減少⋯⋯都，怎麼說呢，主要看實際情況，我們考慮很多因素，我們還在考慮中，希望今個星期有消息。當然，球迷會選擇，足總對任何組織都公平。」

儘管足總似乎無意主動去保障球迷安全，但今日有傳媒向貝鈞奇講及若要北上採訪賽事會有所擔憂，他聞言即稱：「或集體去，提供專車，有這樣的待遇已很好。」記者提出即使有專車也需過關，他則道：「如果大家在口岸，協調及明白你們是為球賽而去，我們可以爭取，大家都只是假設，現在檢查手機，不用過份憂慮，這是全世界的事，不單是一個地區。」他又稱，「可跟廣東省體育局、廣東省公安協調」。最後，他認為：「只要大家奉公守法，入鄉隨俗，就自然會開心快樂」。

港隊操練圖輯（按圖放大）

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葉鴻輝：足總應考慮球員和球迷安全

東方龍獅門將葉鴻輝談及球迷表明不到廣州作客，則認為足總有責任考慮球迷安全：「球迷不去，一定不好的。等待足總決定吧，若球場在上面，我們也要去，沒有選擇，當然場地最好在香港，一來我們不用去太遠，二來球員和球迷安全，也應該在足總考慮之內。」