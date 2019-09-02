【港足】兩周內4將退選　麥柏倫親述法圖斯退隊原因　

香港足球代表隊周四（5日）將作客柬埔寨金邊，舉行首場世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事。港隊今日（2日）在三號強風信號下，於將軍澳香港足球總會足球訓練中心進行首課公開操練。 麥柏倫上任後首要任務，便是帶領港足迎接世界盃亞洲區外圍賽，惟球隊賽前集訓期僅得數日，並只曾在6月友賽中華台北試陣。港隊8月中公布決選23人名單後，兩周內接連有球員退隊，包括後衛翟廷峯與入籍中堅法圖斯；足總今日再公布徐德帥及李嘉耀受傷，由鍾偉強和鄭兆均替補空缺。

法圖斯個人決定留守球會

這次4名退選球員，來自東方龍獅的3名港將均是受傷患困擾，足總未有交代法圖斯的退隊原因。麥柏倫透露，這位效力中甲貴州恒豐的球員決定留在中國內地繼續訓練，「他決定不會隨香港隊出戰9月份的比賽。他沒有受傷，而是因為中甲正進行得如火如荼，他是正選球員之一，他認為留在球會會更好。」

麥柏倫對於球員退選的情況感到無奈，他說：「這非首次發生，而是經常發生，受傷是球賽的一部份。即使備戰時間有限，但我們會善用時間，在訓練中專注在重點上。」

年屆39歲的法圖斯，仍是港足中堅位置的必然正選，他今次缺陣將大大影響港足防線深度。（資料圖片）

傑志足球總監朱志光獲委任為香港隊助理主教練後，首度公開陪同麥柏倫主持操練。（袁志浩攝）

港超聯上周五才開季，港足大部份球員僅參與首周賽事；而自由身球員如黃威，狀態或未足以應付世界盃外圍賽。

麥柏倫坦言此並非最理想情況，他曾建議足總將港超聯提早開鑼但無果，現時惟有寄望首周表現出色的球員注入活力。他特別提及周日助理文大破飛馬的翼鋒鄭兆均，認為在港足前鋒麥基退役下，此子能為港隊帶來速度，「他有良好的一對一盤扭能力，同時展示出不俗的傳中球；而且很有紀律，在訓練中經常回後協助防守。」

鄭兆均今日獲補選至港足大軍名單，是他首度晉身大港腳決選。（袁志浩攝）

鄭兆均或代替麥基成「新小明」

港足6月中友賽中華台北時，鄭兆均雖曾入圍初選名單，惟最終卻在決選時名落孫山。這次「均仔」終從補選途徑首晉大港腳決選外，首度披甲更有可能是國際賽最高舞台的世界盃外圍賽，他坦言感到相當興奮，「代表大港腳是我一直以來的目標，雖然好像跳過了很多過程，但我自己早有準備。」

「均仔」指麥柏倫希望自己多入楔至中路、走位配合其他隊友，角色跟在球會時相近，因此會更具優勢，「希望能達到教練要求，協助球隊取勝。港隊集訓時間雖不多，最重要是多出聲提場，跟隊友溝通。」港足明早將進行在港的最後一課操練，並於明日下午飛往柬埔寨金邊備戰。

港足操練圖輯（按圖放大）

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港足另一名補選球員鍾偉強，去年11月曾於東亞足球錦標賽為港隊立下奇功，擊敗中華台北。（袁志浩攝）