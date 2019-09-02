【港超聯】大埔獎金縮水惹前球員不滿　黃威赴中超試腳或外闖

去屆港超聯冠軍和富大埔早前被指仍拖欠球員冠軍獎金，會方其後回應指會盡快解決相關薪酬問題，惟已轉投冠忠南區的前球員陳肇鈞今日（2日）透露，球會仍未兌現當初的承諾，更要求球員簽署協議書，避免向球會追究。

大埔上季歷史性贏得港超聯冠軍，惟風光背後球員仍未獲得應得報酬。冠軍成員之一的陳肇鈞周一在港隊操練後透露，大埔會方原先口頭承諾會向球員分發70萬港元獎金，惟近日球員收到消息指金額卻改為40萬港元。

他批評大埔會方欠球員一個交代，「很感激上季和富社企及蔡生（和富大埔榮譽主席蔡尚圻）願意支持我們，我不知道為什麼最後會出現這情況，雖然並非涉及很大銀碼，但感覺尤如欺騙球員感情。」

和富大埔歷史性贏得上季港超聯冠軍，惟風光背後球員卻未獲得應得報酬。（資料圖片）

大埔射手辛祖早前向傳媒透露，球會仍未發放冠軍獎金。（袁志浩攝）

簽協議書免球員追究

陳肇鈞補充，球會為確保亞協參賽資格，要求球員簽署協議書，不再追究有關薪酬問題。他對此尤其不滿，「我到此刻仍拒絕動筆。其實上屆下半季已出現延遲發放獎金及出糧情況，但一班兄弟仍繼續搏殺，贏取聯賽冠軍，會方卻連基本承諾都未能實踐。」

由於球員合約中未有清楚列明冠軍獎金，有關獎金只屬口頭承諾，陳肇鈞指球員仍未有行動及方案跟會方相討。他重申現時會先集中於世界盃亞洲區外圍賽兩場分組賽，容後再處理相關問題。

陳肇鈞雖已轉會至冠忠南區，但仍未獲大埔處理其薪酬問題。（袁志浩攝）

黃威赴中超試腳 望測試水平

另外，同屬去季大埔冠軍功臣的黃威，開季至今仍未有球會落班，他指自己8月初已跟隨東方龍獅操練，至上周北上中國試腳，並透露對方為一支中超聯賽球隊。由於中超正處於季中階段，黃威直言相信短時間內未必能落實外流，「北上是希望習慣中國的訓練強度及模式，特別是節奏與速度，長遠視乎適應與否再作決定。」

在直至中超展開新球季之間的這半年「空窗期」，這位港足中場將以「不斷嘗試」為主，希望更了解自己的能力及水平，「若未能成事，會考慮到較低水平的中甲落班；又或重返港超，但希望球會能給予我更大自由度。」

黃威成為今次港足大軍之中唯一自由身球員，但他指中國訓練強度大，狀態應不成問題。（袁志浩攝）

港足操練圖輯（按圖放大）