【足球】尼馬知錯但回頭太難　得罪PSG未能回巴塞陷死胡同

尼馬是今夏轉會窗焦點人物，他與PSG管理層已達水火不容地步，想盡辦法要離開巴黎，重返巴塞隆拿。 巴塞願意伸出援手，皇馬也有意攔途截劫，西甲兩大豪門開出的轉會費銀碼，始終滿足不到巴黎聖日耳門願意放人的價位。被逼留隊，卻早已得罪球會高層和球迷，尼馬今後何去何從？

2017年夏天，尼馬以2.22億歐元由巴塞加盟PSG。不在阿根廷「球王」美斯身邊，他非但沒有如願更上層樓成為可以媲美C朗拿度和美斯的另一球王，而且連續兩季歐聯十六強出局，個人亦屢受傷患困擾，表現停滯不前。

他知道，世上只有一個地方，才可能幫助他重返事業高峰，所以上季尾多次放風說如何如何想念巴塞的日子，坦白承認離開魯營是錯誤的決定。不知跟這些「反骨」言論是否有關，PSG管理層對這位他們千辛萬苦以破世界紀錄轉會費收購回來的巨星已忍無可忍，公開表示不介意讓他離隊。

尼馬在PSG處境尷尬。（Getty Images）

尼馬渴望重返巴塞，卻未能如願。（Getty Images）

維繫雙方信任的最後一根稻草，隨尼馬受訪時細數足球生涯難忘回憶煙消雲散。他說為巴西贏得2016奧運男足金牌以外，最開心的便是2017年3月歐聯十六強巴塞在魯營6：1大勝PSG，之後巴塞球員在更衣室的瘋狂慶祝，是他印象最深刻的更衣室回憶。

穿着PSG球衣，收取PSG人工，訪問時卻「老實得過份」的說起巴塞的種種，還肆無忌憚在PSG傷口上灑鹽，由訪問出街那刻開始，PSG管理層對尼馬的態度不再手下留情，總之價錢合乎要求便賣走。假期結束，去意已決的尼馬未有準時歸隊，也許他沒想到自己會走不成。

心在巴塞，身在巴黎，尼馬兩面不是人。（Getty Images）

留隊的尷尬

皇馬、巴塞財力驚人，付出過億歐元收購尼馬不成問題，問題是，PSG在價錢方面企硬：現金愈多愈好，不接受球員交換，銀碼至少收回2.22億歐元的「成本價」。皇馬今夏開支已高逾3億，淨開支也接近2億，巴塞收購法蘭基迪莊和基沙文兩人，已花去2億，兩隊均無可能再花2億收購一個球員。轉會窗關閉前，巴塞曾派人到巴黎作最後努力，據知尼馬本人也願意付出2000萬歐元左右促成交易，最終談判未能達成共識。

PSG體育總監里安納度同為巴西人，說起尼馬時卻罕有嚴厲，對他歸隊遲到一事也揚言將嚴懲。尼馬言行早已傷盡PSG球迷的心，部分甚至拉橫額叫他離開，即使主帥杜曹明言只要他的前途問題得以解決，便會再次將他放入大軍名單之中，隊友麥巴比亦表明「我希望他留下來，不希望他離開」，堤亞高施華更稱他為「無可取代的重心球員」，用盡手段逼使球隊放人然後留低，無論如何也是十分尷尬的處境。

他跟PSG合約到2022年才屆滿，難以想像他會留隊到那個時候。畢竟美斯和蘇亞雷斯均已32歲，巴塞實在需要一個領軍人物接班，古天奴失敗過後，尼馬還是頭號人選。相信巴塞的如意算盤，是賣走古天奴，再加錢買回尼馬，不過最快也是明年夏天的事，天知道未來365天尼馬在巴黎如何熬下去。

今夏焦點轉會（按圖放大）