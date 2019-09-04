【世界盃外圍賽】港足風雨飄搖下明鬥柬埔寨　冀勝利為港添正能量

風雨飄搖，說的是香港目前的社會狀況，同樣是港足作客柬埔寨金邊的天氣。 港足周四（5日）晚上世界盃亞洲區外圍賽首戰鬥同組最弱對手柬埔寨，面對比賽場地質素及天氣不穩等困境，團結似乎是唯一能克服一切的方法。 01體育記者袁志浩 柬埔寨金邊直擊

港隊周二（3日）下午已抵達金邊，休息一日後，周三晚上在比賽場地奧林匹克球場進行首課操練。

奧林匹克球場位於金邊市中心，鄰近各個景點及旅遊區。球場有55年歷史，雖曾於2000年時進行翻新工程，但現場可見設施仍較殘舊，草地亦使用仿真草，部份球員練習完結後均表示場地很「硬」，質素跟過往到訪朝鮮時的金日成競技場相近。

位於金邊的奧林匹克球場，雖能容納近5萬名球迷，惟球場有蓋座位僅設於主看台上方，相信明日大部份球迷或需冒雨觀戰。（袁志浩攝）

港足明日迎戰柬埔寨，力爭三分外更希望拉開得失球差距。（袁志浩攝）

金邊天氣不穩 仿真草場質素欠佳

金邊周三天氣非常不穩定，中午時曾放晴，惟至晚間卻下起雨來，更不時刮起陣風。港隊明晚6時半迎戰柬埔寨，天氣預測指當地多雲有雨，可是港隊中場黃洋認為此情況反而有助降低溫度。

柬埔寨6月主場迎戰巴基斯坦的世盃外首圈賽事時，便曾吸引逾33,000位觀眾入場，預料明日港足同樣會受主隊球迷「歡迎」，黃洋說：「作客環境一定非常困難，主教練希望我們當作是主場去踢。首先士氣一定不可以怯，必須拿下主動權搶分。」

香港近5次鬥柬埔寨錄得全勝，其中2016年分別作客及主場跟對方交手，均能淨勝兩球。當時亦有跟柬埔寨交手的「大哥」，坦言對手在傳控戰術上大有進步，「他們在這方面充滿自信，很堅持自己的踢法，我們會盡量在他們的控球中找出漏洞。」港足主帥麥柏倫則要求球員力爭3分下，更定下兩大目標，「我希望球隊保持零失球，以及盡可能取得最多入球。」

港隊「大哥」黃洋以港隊融合各支球會成員作比喻，希望讓港人團結起來。（袁志浩攝）

柬埔寨媒體關注香港情況 黃洋：以港隊樹立團結榜樣

香港近期因反對修訂《逃犯條例》而發生連串示威活動，令社會出現混亂，早已引起另一支世盃外對手伊朗關注，提出將港隊主場比賽移至中立場舉行。柬埔寨傳媒同樣留意香港的情況，有人問及麥柏倫政治問題可會影響球隊備戰，這位芬蘭籍主帥決斷地回答：「沒有。」

他解釋目前未有徵狀顯示球員受到影響，認為球員會專注在比賽場內發生的事。而黃洋指世盃外在足球以至港隊層面，都屬於最高級別的賽事，無論香港發生任何事，球員都需專注於比賽上，「踢振奮人心及令人留下回憶的比賽，鼓勵香港市民，令他們團結起來。」

港隊由來自不同球會的球員組成，各有踢法及習慣，「大哥」坦言短時間內融合相當困難，但卻希望向港人樹立榜樣，「希望體現出彼此間的合作，讓全港球迷看到我們的團隊精神。」

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馮慶燁首入選 冀為港添正能量

至於首度入選大港腳決選的馮慶燁，同樣期望藉港隊為香港增添正能量。在6月時落選友賽中華台北大軍名單的他，對於這次入選感到驚喜，「相信是這兩輪對手較強，需要多點防守球員，而教練亦欣賞我在熱身賽時的表現。」

這位新季轉投東方龍獅的中堅，現時終達成多年來奮鬥的目標，而下一步又會如何？他說：「抱着學習心態，但同時維持競爭性去踢，目標當然是成為港足常規正選之一。」