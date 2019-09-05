【足球】賓特拿重返母會哥本哈根　波衫火速售罄補貨要等多久？

曾自詡「世界最佳前鋒」的丹麥國腳賓特拿（Nicklas Bendtner），無球王級腳法，但有球王級魅力。 他近日宣布回歸青年時代效力的丹麥球會哥本哈根，將披上球隊的傳奇號碼「32」。未上陣先掀起熱潮，主場球衣變成「瀨尿牛丸」，被搶購一空。球隊官方商店經理稱：「從未試過一日賣咁多衫！」

賓特拿效力挪威球隊洛辛堡，但上回上陣已是5月。少小離家老大回，現年31歲，生於哥本哈根的「Lord賓」在轉會窗關閉前，壓哨加盟哥本哈根至本年底。消息轟動家鄉，球迷以行動與金錢支持，「Lord賓」的32號主場球衣被搶購一空。哥本哈根官方商店的經理表示主場32號球衣清倉，所有碼都賣光，「單講賣波衫，近年未試過咁受歡迎。從未試過一日賣咁多衫」。但球迷不用擔心，波衫「𠲖家無將來會有」，預訂「Lord賓」球衣，等一至兩星期就有新貨到手。

賓特拿的32號球衣惹來搶購熱。（網上圖片）

球會網站顯示購買主場成人球衣，需要等待較長時間才能出貨。（哥本哈根官網截圖）

賓特拿曾在哥本哈根青年隊效力6年，2004年16歲時轉至阿仙奴，展開職業球員生涯。今次回流雖則只有4個月合約期，但球會及賓特拿均心存寄望。賓特拿說：「這是很特別的機會，未來4個月我會盡一切努力把握。16歲離家，那時什麼都不懂。15年後，我可以說出感覺，較夢想之中更大。從未對足球如此渴求，相當有動力。」

賓特拿（右）與哥本哈根可會合作愉快？（網上圖片）

哥本哈根則把32號球衣交給他，這球衣曾是名宿彼德慕拿（Peter Möller）的球衣。