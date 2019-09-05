【世界盃外圍賽】陳俊樂先開紀錄　港足作客1：1賽和柬埔寨

港足在世界盃亞洲區外圍賽首戰作客同組最弱對手柬埔寨，最終只以1：1賽和對手，表現令人失望。 01體育記者袁志浩 柬埔寨金邊直擊

當地下午約4點下過一陣雨，不穩定天氣無損球迷熱情，即使球場大部份位置無上蓋遮掩，他們在開賽前3小時已經陸續冒雨入場搶佔有利位置。

門外碰巧遇上日本學生交流團來柬埔寨兩星期，因柬埔寨主帥本田圭佑關係，他們在球場門外擺檔賣小食，以日本卡通作招徠。

賽前場內外花絮（按圖放大）

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香港作客柬埔寨圖輯（按圖放大）

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開賽前港足傳來不利消息，原先出任港隊正選翼鋒的羅梓駿，在賽前熱身時因被皮球省中而感到呼吸困難，一度倒地並需由港隊職員扶着步行，最終由擔架抬離球場，其正選位置由鍾偉強取代。

現場約有30多名香港球迷，奏國歌時段大部分球迷背向球場，比賽開始前有球迷高呼：「香港人加油」。可容納5萬球迷的奧林匹克球場全場爆滿，氣氛熱烈。

甫開賽港足已有機會，一次前場左路死球機會，接應的羅素頭槌僅僅越楣而過。至16分鐘陳俊樂在右路搶得皮球單騎直進，殺入禁區後抽射破網，港隊領先1：0。雙方互有攻守之下，33分鐘柬埔寨球員索平突破越位，為主隊射成1：1追平。柬埔寨取得入球後將全場氣氛推而高潮，球迷歡呼不斷，又玩起人浪和用手機電筒照亮全場。

柬埔寨對香港直擊：陳俊樂為港隊先開紀錄。（袁志浩）

下半場柬埔寨攻勢浪接浪，港隊踢得相當被動，只靠零星攻勢反擊。港隊門前多次風聲鶴淚，戰至75分鐘後備上陣的真堤射門中柱，港隊驚險逃過一劫後幾乎再次領前，4分鐘後艾里奧近門起腳，被柬埔寨門將及時撲出。

86分鐘港隊守將再次「走甩」對手，柬埔寨兩名球員突破越位，其中一人面對葉鴻輝時射門炒高。最終雙方1：1打成平手，各得一分。

賽前港足主帥麥柏倫以零失球和盡量爭取入球為兩大目標，今仗非但未能達成目標，還痛失兩分，表現令人失望。