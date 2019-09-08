【英超】屈福特僅四輪即炒領隊　原來加西亞已是近四年最長命主帥

去季查維加西亞（Javi Garcia）曾帶領屈福特殺入足總盃決賽，可是今季戰績未如理想，開季4輪未嘗一勝，球會即時解僱這位49歲西班牙籍領隊。 翻查紀錄，原來他已是球隊過年4年來任期最長一人。

屈福特上季以第11名完成英超，以陣容和班費來說，成績不過不失，他們在足總盃四強落後狼隊兩球下，奇蹟反勝3：2入決賽，即使最終0：6大敗曼城腳下，球會史上第二度打入足總盃決賽、也是近35年來首次，已算是不俗成就。

主帥查維加西亞在2018年1月走馬上任，接替被辭退的馬高施華，他接手時屈福特排第10位，最終以第14位完成賽季，總算護級成功。上季加西亞整季領軍，隨即踢出風格，大部分時間排在前十位置，季尾專注踢足總盃，聯賽三連敗以第11位完季，整體表現令人眼前一亮。

今季屈福特1和3負，只得1分位列榜末，球隊毫不顧念舊情，立即辭退加西亞，以前主帥科里斯（Quique Sanchez Flores）取而代之，令加西亞成為今季首位被炒領隊。

屈福特上季打入足總盃決賽，0：6大敗予曼城。（Getty Images）

有趣的是，科里斯本人曾在2016年5月帶領屈福特近一年後，與球隊解約，自2015年以來，球隊年年更換主帥，領軍年半的加西亞，已是「最長命」領隊。

屈福特近年領隊任期