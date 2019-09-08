【羽毛球．台北賽】鄧謝配捱病奪冠　謝影雪：曾擔心無法再打球

香港羽毛球「左手配」鄧俊文/謝影雪今日（8日）在台北公開賽，直落兩局擊敗韓國對手徐承宰/蔡侑玎，奪得今年第一個冠軍，這個冠軍對「鄧謝配」而言別具意義。

謝影雪去年左肩脫臼，一直受傷患困擾，直至今年4月才復出作賽，台北賽冠軍正是她傷愈後「鄧謝配」的第一個冠軍，兩人也是第一次贏得台北賽錦標。鄧俊文接受賽會受訪時稱，對手同是「左手配」，「因此我們更能設計一些特別的策略應付這場比賽，能拿下今年首冠真的相當振奮」。

謝影雪（左）和鄧俊文（右）在台北賽決賽發揮出色，奪得今年首冠。（中華台北羽球公開賽官網）

謝影雪（左一）及鄧俊文（左三）奪冠後，與教練陳康（左二）合照。（中華台北羽球公開賽官網）

阿雪接受賽會訪問時透露，復健期間曾經擔心無法再打球，她其後再補充指：「始終未能做到像以前般強的進攻，但感覺到一直有進步，慢慢放低陰影。」傷愈後首個冠軍令謝影雪信心提升，去繼續爭取更高排名，不過，她也指出台北賽沒有世界前四的球手參加，「要提住自己一路追上去」。

徐承宰（左）及蔡侑玎（右）透露兩人腰部不適，加上鄧俊文及謝影雪實力強橫，第二局比數因而被拉開。（中華台北羽球公開賽官網）

儘管在決賽的表現獲評述大讚，但阿雪坦言兩人狀態其實一般：「俊文生病了，我也有點不適，所以每場都在撐住，也沒有給自己太大壓力。到了4強和決賽，狀態反而有好轉，發接發做得不錯，也控制到節奏。」鄧謝配稍後會到中國常州，出戰9月17至22日舉行的中國公開賽。

鄧俊文/謝影雪台北公開賽奪冠精華：