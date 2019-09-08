【乒乓球】港將出戰乒總盃寓賽於操　杜凱琹：望奪亞錦賽獎牌

2019乒總盃周日（8日）伊利沙伯體育館舉行。賽事以混合團體形式進行，最終由振瑋一銘贏得冠軍，亞軍及季軍分別由益聯投資以及莎莎國際奪得。 不少港將各自代表不同隊伍應戰，包括早前於世界巡迴公開賽中奪得佳績的黃鎮廷以及杜凱琹等。

振瑋一銘在決賽以局數3：1擊敗益聯投資奪冠，代表益聯投資的港將杜凱琹則為球隊出戰女單以及混雙賽事，並於女單賽事中，以局數3：2擊敗對手劉麒。

季軍戰方面，莎莎國際則以直落3：0局數大勝大鵬體育。當中女單就由李皓晴3：0擊敗嚴浩晴、男單黃鎮廷以3：1擊敗孔令軒、男雙就由黃鎮廷／何鈞傑，並以3：0輕取趙鵬／陳顥樺。

杜凱琹出戰2019乒總盃賽事。（鄭子峰攝）

黃鎮廷出戰2019乒總盃賽事。（鄭子峰攝）

代表莎莎國際出戰的港隊「一哥」黃鎮廷功不可沒，但他賽後坦言，因近來比賽頻密的關係，今日狀態一般，「休息時間比之前少，又減少了有系統的訓練，加上出國比賽要適應時差」。

港隊將於周五（13日）出發，到印尼日惹參加亞洲錦標賽，之後亦有三站公開賽、一站總決賽。奧運會男子團體排名方面，港隊暫列18，黃鎮廷直言接下來未必會有大的變化，「我個人能影響到的不是很多，反而要靠其他幾位球手突圍而出，機會不是沒有，但的確較微」。黃鎮廷表示，依然會盡力做好成績，鞏固排名。「因為如果跌出前16名，我們在公開賽就要由預賽打起，體力消耗亦會較大。」因此，有計劃於公開賽中除了參加混雙外、更會兼項的黃鎮廷表示，或會放棄男雙賽事。

黃鎮廷坦言對混雙項目相對有信心，加上要擠身關乎奧運資格的總決賽，就要先有好的排名；而若港隊於總決賽中打入頭四，便會得到奧運的入場券。「我與杜凱琹的混雙奧運積分暫列第一，但其實後面亦有不少強隊，所以不能鬆懈。」

+ 19 + 18 + 17

另一邊廂，今日寓賽於操的杜凱琹亦指，夥拍黃鎮廷混雙的默契及技術亦越來越成熟。今日的比賽算是港將們亞錦賽前的最後準備，杜凱琹指，混雙奪牌是亞錦賽的目標，「亞洲的隊伍很強，但我們亦有試贏過他們，所以都有信心，但對手一定對我地有研究，所以都要謹慎」。

杜凱琹坦言混雙的心態仍有改善空間，加上因為打法為進攻型，所以要盡量保持心態平穩。港隊女子團體現時位列第四，但杜凱琹不認為是「穩陣」，「即使上年得到3面團體賽的獎牌，但其實是『搏』來的」；女單方面，杜凱琹指，如果能夠入圍1月於葡萄牙舉行的團體資格賽，就會有兩個奧運會的女單名額，因此每一個項目都很重要。